МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Новость о выходе на IPO одного из крупнейших российских золотодобытчиков — компании "Южуралзолото" — позитивна как для отрасли, так и для экономики в целом. Почему так и будет ли размещение успешным, читайте в материале "Прайм".

Все привыкли, что российская экономика зависит от экспорта нефти и газа. Но Россия — еще и второй по величине в мире производитель золота. По данным World Gold Council, в 2022 году наша страна произвела 324,7 тонн золота, уступая по этому показателю только Китаю. В этом году производство золота в России вновь продолжает расти.

Золото традиционно привлекательно для инвесторов. Это защитный актив во время экономических спадов и геополитических конфликтов. Не случайно в прошлом году россияне в 15 раз увеличили покупки золота в слитках. Но вот акций золотодобывающих компаний, доступных для инвестирования в нашей стране, на рынке не так много.

Из-за недавнего анонса продажи российской части активов Polymetal некогда популярные акции компании оказались в подвешенном состоянии. Фактически на данный момент энергично торгуемыми остаются лишь бумаги лидера отрасли — компании "Полюс", а также его дочерней компании "Лензолото" и бонды "Селигдара". Увы, на этом пока выбор фактически заканчивается.

Инвестиции в золото

Однако на прошлой неделе стало известно, что в ближайшее время на биржу собирается выйти "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК). Она рассчитывает продать инвесторам до 5% акций, а всю компанию аналитики оценивают в 120 миллиардов рублей. Попробуем проанализировать положение этой компании в отрасли и перспективы размещения.

В прошлом году ЮГК добыла 14,3 тонн (451 000 унций) золота. Это шестое место в России. Если исключить УГМК и Highland Gold, которые добывают еще медь и цинк, то ЮГК — топ-4 среди компаний, производящих только золото. По размерам ресурсной базы компания занимает второе место в России после "Полюса".

Себестоимость добычи у ЮГК составляет 950-990 долларов за унцию, что сравнимо с тем же "Полиметаллом", но выше, чем у "Полюса", который оперирует более крупными рудниками. При мировой цене золота, движущейся в последние пару лет в диапазоне 1850-2000 долларов за унцию, бизнес ЮГК вполне прибылен. Рентабельность компании по EBITDA в первом полугодии текущего года составила 44%.

Эксперты оценивают время для размещения, как весьма удачное. Пока книга заявок только открывается, и нужно ожидать официальной информации по спросу. Однако весьма вероятно, что он окажется неплохим.

"Капитал сейчас заперт внутри страны, а отечественный рынок нуждается в новых историях. Мы видим, как в ходе прошедших размещения Henderson и "Астра" книги заявок были переподписаны, поэтому ожидаем, что в случае с "Южуралзолото" интерес к размещению будет высоким", — пояснил аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских.

"В целом компания перспективная, а учитывая опыт других IPO в текущем году, интерес к ЮГК может быть высоким", — согласен эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Павел Гаврилов. По его словам, сейчас главная сила на рынке — физические лица, они могу создать наибольший спрос, но и институциональные инвесторы могут проявить высокий интерес.

История и перспективы

"Южуралзолото" было основано в 1997 году Константином Струковым и с тех пор активно расширяло производственные мощности. Компания ввела в разработку Светлинское, Березняковское и другие месторождения на Урале, Кочкарскую ЗИФ, фундаментально реконструировала ФЗЦО им.Артема, в числе первых в России начала промышленное использование прогрессивного и низкозатратного метода кучного выщелачивания, приросла Коммунаровским рудником в Хакасии.

В 2014-15 годах "Южуралзолото" в дополнение к ранее приобретенному здесь "Прииску Дражный" добавило в свои активы золотодобывающую компанию "Соврудник" в Красноярском крае. Так появилась группа компаний с двумя производственными кластерами — Уральским и Сибирским. В каждом из кластеров ЮГК имеет действующие производства и развивает сразу несколько проектов. Такой "кластерный" подход позволяет иметь маневр сырьевыми и производственными мощностями, оптимизировать снабжение предприятий и эффективно задействовать высококлассных профильных специалистов.

Сейчас три проекта ЮГК находятся в завершающей стадии капиталовложений — Курасан (Урал), Высокое и Коммунар (оба Сибирь). В ближайшие три года эти производства выйдут на проектную мощность, что к 2026 году увеличит добычу ЮГК примерно на 300 000 унций, или на 66% по сравнению с прошлым годом. То есть компания продолжит расти и планирует платить дивиденды.

Конечно, запуск рудников и золотоизвлекательных фабрик — технологически сложный процесс, и сроки ввода иногда могут немного сдвигаться. Но учитывая, что все три этих проекта прошли в 2022-2023 годах пики строительной активности и вложения средств, а сейчас выходят на прочные показатели производства, планы дальнейшего роста ЮГК выглядят вполне реалистичными. Благодаря тому, что компания строит новые производственные объекты собственными силами, удается вводить их в эксплуатацию быстро, избегая существенных смещений сроков и связанных с этим лишних издержек.

Снижению совокупных издержек способствует и разнообразие видов производств. Высокозатратные золотоизвлекательные фабрики полного цикла, с обогащением и гидрометаллургией, сочетаются с менее капиталоемкими производствами кучного выщелачивания на рудных объектах и с еще более низкозатратным дражным производством золота на россыпях.

В сложном 2022 году, когда рухнул привычный рынку механизм экспорта золота через крупные российские банки, ЮГК одной из первых сумела получить экспортные лицензии и наладить самостоятельный экспорт золота. Оказалось, что российские золотодобытчики могут продавать золото сами и без существенных дисконтов, в отличие от экспорта нефти и газа. Благо крупнейшими потребителями драгметалла в мире являются дружественные страны — Китай, Индия, ОАЭ и Турция. Часть продаж осуществляется и на российском рынке, когда на нем складывается удачная ценовая конъюнктура.

Новая "золотая фишка"

Итак, российские золотодобытчикам удалось достаточно успешно преодолеть сложности прошлого года и последствия санкций, а цена золота остается на стабильно высоком уровне. Аппетит инвестиционных фондов и розничных инвесторов, они расценивают вложения в отрасль, как выгодные. Появление новой "золотой фишки" станет драйвером для размещений других представителей отрасли — как крупных, так и новых небольших компаний.

Новые размещения важны с точки зрения поддержания и развития золотодобычи в России, активизации инвестиционной активности внутри страны и роста возможностей сохранения и приумножения частных сбережений россиян.