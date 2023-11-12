МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ, Роман Серов. Украина с Молдавией рвутся в ЕС, а там, судя по всему, готовы вселить в проблемные страны ложную надежду на полноценную интеграцию. Еврокомиссия высказалась за начало переговоров об их вступлении в блок. Инициатива выглядит сомнительной: в союзе и так полно "отстающих". Чем придется пожертвовать европейцам ради Кишинева и Киева, разбирался "Прайм". Песков назвал обещанное Киеву вступление в ЕС морковкой впереди повозки

Прямая экономическая угроза

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе. Следовать этим рекомендациям или нет, лидеры стран ЕС решат в декабре. Еще летом 2022-го двум странам одобрили предоставление статуса кандидатов на вступление.

Но при этом Молдавии выдвинули девять условий. А сроки вступления Украины, как отмечают в Брюсселе, зависят не столько от успешности проведенных реформ, сколько от принципа предоставления членства "по заслугам". В такую возможность, впрочем, пока не верят даже в самом Киеве.

Текущее экономическое положение, длящийся конфликт и нарушение фундаментальных прав и свобод делают Украину государством, не соответствующим критериям для вступления в Евросоюз, считает бывший украинский премьер Николай Азаров.

В любом случае это вопрос не ближайшей перспективы. Например, переговоры о вступлении Турции идут почти четверть века, а Северной Македонии — почти двадцать лет. И непонятно, когда же страны наконец станут членами блока. Возможно, никогда.

В случае с Кишиневом и Киевом переговоры вообще могут развалиться, едва начавшись. В первую очередь потому, что вступление проблемных членов в блок — прямая экономическая угроза уже действующим странам-участникам, которые и сами плетутся в хвосте. Путь в ЕС будет долгим. Перед Киевом поставили "невыполнимое" условие

Для стран центральной и восточной Европы, прежде всего Польши, присоединение Украины к Евросоюзу грозит серьезными потерями в сельском хозяйстве. Распахнутые двери для украинского зерна совсем не соответствуют национальным интересам Польши.

"Вдобавок, Польша, Словакия, Венгрия — своего рода производственные центры ЕС, где размещены предприятия крупных корпораций. Поскольку в Молдавии и на Украине более дешевая рабочая сила, возможен перенос некоторых производств на их территории. Понятно, что корпорации будут оценивать не только стоимость рабочей силы, но и другие факторы бизнес-среды, тем не менее, такой вариант возможен", — поясняет Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Вступление через эксгумацию

Кроме того, у той же Варшавы есть неразрешенные внешнеполитические проблемы в отношениях с Киевом. Принципиальная претензия — требование об эксгумации, исследовании и достойном захоронении останков поляков- жертв Волынской резни. "Без решения этого вопроса — и многие украинцы это уже тоже осознают им нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз", — прямо заявили в польском МИДе.

В Будапеште считают, что Украина вообще во всех отношениях не готова к переговорам по столь серьезному вопросу. Киев "далек от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима", сказал премьер Виктор Орбан. Эта венгерская поговорка отсылает к легенде о крестоносце, который направлялся на Святую землю, и однажды проснувшись на корабле, решил, что уже в Иерусалиме, хотя на самом деле его корабль находился у берегов нынешней Хорватии. В Венгрии прокомментировали готовность Украины к вступлению в ЕС

Против такого расширения скорее всего, окажутся и другие члены ЕС. На Киев и Кишинев придется тратить огромные деньги, а "лишние" рты в блоке ни к чему, стран — "иждивенцев" там уже более десятка. Вдобавок, в ту же дверь уже стучатся Западные Балканы — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия. И на всех нужно много денег.

Этим летом чиновники ЕС оценили потенциальные финансовые последствия вступления в союз новых членов, сообщает The Financial Times. Присоединение всех девяти членов обойдется бюджету ЕС в 257 миллиардов евро. Применяя действующие бюджетные правила к расширенному союзу, Украина будет иметь право на 96,5 миллиарда в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет. Побочные эффекты будут включать сокращение субсидий европейским фермерам примерно на одну пятую.

Кроме того, Украина будет иметь право на получение 61 миллиарда из фондов сплочения ЕС, направленных на улучшение инфраструктуры в более бедных странах-членах. А значит, Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не будут иметь права на это финансирование. "Банкротство Запада". Европа потеряла контроль над миром

Новые должники

Не стоит забывать и о том, что потенциальные участники навесят на Евросоюз свои непомерные долги. При том, что он сам уже накопил рекордную задолженность, мощный прирост которой пришелся на слабые государства.

По оценкам Bloomberg, с начала 2023 года долг европейских стран достиг 32 миллиардов долларов и втрое превысил аналогичный показатель 2022-го. В пятерку крупнейших заемщиков на зарубежных рынках впервые за двенадцать лет вошли три восточноевропейские страны — Польша (9 миллиардов долларов), Румыния (6 миллиардов долларов) и Венгрия (5 миллиардов долларов), опередив страны с развивающейся экономикой.

"В Молдавии государственный долг находится на уровне 30-35 процентов к ВВП в течение последних трех лет. На Украине ситуация не столь оптимистична: в 2022 году произошел резкий рост государственного долга к ВВП с 49 до 78 процентов", — отмечает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Украинские показатели никак не соответствуют критериям, которые прописаны в Маастрихтских договоренностях о вступлении в ЕС. Дефицит государственного бюджета не должен превышать трех процентов ВВП, а госдолг — 60 процентов ВВП.

Собственные экономики этих стран при присоединении к Евросоюзу пострадают не меньше. Национальному банку Молдавии два года удается поддерживать курс национальной валюты в заданном диапазоне, но достигается это высокими ставками на кредитные ресурсы, что убивает экономический рост. Условия деловой среды и уровень платежеспособного спроса в потенциальных государствах-членах крайне низок. "Во всем виноваты русские": экономика Европы сыплется, как карточный домик

"При реализации гипотетического сценария быстрого вступления Украины и Молдавии в ЕС их промышленность (точнее то, что от них осталось) быстро придет в упадок — она не выдержит требований европейских стандартов, стремительно вырастет безработица", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

К тому же, может возникнуть конфликт интересов европейских профсоюзов с украинскими и молдавскими гастарбайтерами — первые не раз выступали против найма вторых.

Таким образом, противоречия очевидны, как и то, что разговоры о членстве Кишинева и Киева носят скорее политический, нежели экономический характер. В Еврокомиссии призвали не ждать вступления Украины в 2030 году. Это процесс, основанный на заслугах, как сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Но власти обеих стран уже объявили полученный статус своим успехом и вовсю используют во внутриполитической борьбе.