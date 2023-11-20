МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Кредиты давно стали привычной частью жизни россиян, но термин "овердрафт", который позволяет совершать покупки при помощи пластиковой карты, даже если на счету для этого недостаточно средств, знаком далеко не каждому. Что это такое, какие виды овердрафта существуют и на каких условиях банки готовы предоставить его физическим лицам и компаниям, — в материале агентства "Прайм". Раскрыты "секреты" банковских карт, о которых мало кто знает

Овердрафт

Овердрафт — одна из разновидностей кредита, которая позволяет владельцам дебетовых банковских карт или счетов потратить больше той суммы, которая находится в данный момент у них на счету.

При этом, несмотря на большое сходство с потребительским кредитом или кредитными картами, овердрафт имеет ряд характерных особенностей. Например, для подключения этой функции в большинстве случаев не требуется искать поручителей.

Овердрафт доступен как физическим, так и юридическим лицам. Первые оформляют его на дебетовую карту, вторые — на расчетный счет. При необходимости воспользоваться овердрафтом можно не один раз. Это делает инструмент весьма удобным для тех, кто периодически нуждается в деньгах на короткий срок.

Суть и значение для банковской системы

По сути своей это краткосрочный кредит, которым подключивший услугу клиент может воспользоваться в любой момент без каких-либо дополнительных действий.

Важный момент: банки предоставляют овердрафт только надежным клиентам (у которых происходят регулярные поступления средств на счет и есть хорошая кредитная история).

Принцип работы и погашения

Главная особенность овердрафта одновременно является и основным его отличием от прочих разновидностей кредитования. Так как продукт непосредственно привязан к определенному счету, то на погашение долга деньги будут автоматически списываться при любом поступлении до тех пор, пока задолженность не окажется выплаченной полностью. ЦБ выяснил, где предпочитают хранить свои сбережения россияне

Виды

Помимо разделения по типу получателя (для физических или юридических лиц) существуют и другие виды этого банковского продукта.

Разрешенный (стандартный)

Этот вид клиент банка подключает по собственному желанию, подписав соответствующий договор. В документе будут четко оговорены все ключевые условия предоставления такого кредита: на какую сумму может рассчитывать гражданин, какой срок ему дается на погашение долга, какие санкции грозят за просрочку или нарушение условий и прочее.

Здесь, в свою очередь, можно выделить несколько разновидностей, среди которых:

Зарплатный

Разновидность овердрафта, предназначенная для физлиц. Активируется для той банковской карты, на которую гражданину регулярно начисляется заработная плата.

Авансовый

Доступ к такому овердрафту банки предоставляют юридическим лицам сразу при открытии расчетного счета, то есть банк еще не владеет информацией об обороте средств у нового клиента. Гарантией для кредитной организации в данной ситуации служит соответствующая справка, которую выдает банк, в котором юридическое лицо обслуживалось прежде.

Под инкассацию

Еще один доступный юридическим лицам вариант овердрафта, которым могут воспользоваться постоянные клиенты банка. Его особенность — оборот средств на счету должен как минимум на 75 процентов обеспечиваться за счет так называемой инкассируемой выручки (наличных средств клиента, поступающих в кредитную организацию).

Технический

В отличие от разрешенного овердрафта, о технической его разновидности речь идет в том случае, когда долг на карте или на расчетном счете появляется без ведома и разрешения клиента (как физического, так и юридического лица). Например, задолженность сформировалась после того, как со счета была списана комиссия за обслуживание карты. Россиян предупредили об опасности незакрытого банковского счета

В этом случае его нельзя считать банковской услугой, так как гражданин или юридическое лицо ее не подключали. Процент по такому овердрафту бывает заметно выше, поэтому таких ситуаций по возможности стоит избегать.

Условия для физических и юридических лиц

Основные принципы предоставления овердрафта для физических и юридических лиц практически идентичны:

Сумма

"Банк самостоятельно устанавливает лимит овердрафта для каждого клиента, исходя из нескольких параметров: платежеспособности, финансовой устойчивости, кредитной истории и других", — говорит доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Срок

Если обычный кредит можно оформить на достаточно длительный срок, то овердрафт всегда предполагает краткосрочный займ. Максимальный срок погашения в большинстве случаев составляет от одного до двух месяцев.

Стоимость и комиссия

Каким будет процент за пользование предоставленными по овердрафту деньгами, с какого дня он будет начисляться (с первых суток или по прошествии определенного льготного периода) — должно быть прописано в условиях каждого конкретного договора. Как правило, штрафы и пени для тех, кто не сумел погасить долг в оговоренный период, суммируются с оставшейся суммой и отражаются в балансе счета.

Важно учитывать, что размер процентной ставки за пользование овердрафтом в большинстве случаев заметно выше, чем по другим видам кредита. Также может взиматься и комиссия за открытие самого лимита.

Овердрафт подходит тем клиентам, которые периодически нуждаются в небольших суммах денег и у которых есть возможность быстро погасить такой долг в самые короткие сроки. Процент за пользование овердрафтом будет начисляться на основании той суммы, которой реально воспользовался клиент, а не на весь установленный лимит.

Еще одно преимущество — оформить овердрафт проще и быстрее, чем обычный кредит, так как он привязан к уже существующему счету. К тому же этим банковским продуктом можно воспользоваться в любой момент, в то время как кредиты каждый раз необходимо оформлять заново.

Среди минусов можно выделить:

ограничения по размеру той суммы, на которую можно рассчитывать в рамках овердрафта;

нет возможности погашать задолженность частями по своему усмотрению, долг списывается полностью при поступлении средств. Нельзя контролировать процесс списания, так как он происходит автоматически;

высокий процент за пользование деньгами. "Как правило, больше 20% плюс комиссия за пользование услугой", — говорит Оксана Васильева;

короткий срок пользования кредитом.

Как подключить овердрафт в банке и на что обратить внимание

Подключить овердрафт гражданин или организация могут в короткие сроки. Если уже есть счет в выбранном банке, достаточно обратиться туда с заявлением (часто анкету можно заполнить онлайн), если счета нет, при его открытии необходимо уточнить возможность подключения к нему овердрафта.

На этапе заключения договора важно обратить внимание на такие значимые моменты, как наличие льготного периода, санкций за вовремя не погашенную задолженность (это могут быть не только штрафы, но и увеличение процентной ставки в том случае, если клиенту придется вновь воспользоваться овердрафтом в будущем, и прочее).

Необходимые документы

Услуга овердрафта подключается один раз и не требует большого пакета документов. Полный перечень лучше предварительно уточнить в выбранном банке. Оборотный капитал: что это, виды, как рассчитать коэффициент

Для этого могут понадобиться: