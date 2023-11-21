МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Эфириум или Ethereum — это криптовалюта и онлайн-платформа для создания децентрализованных приложений (DApps) на основе блокчейна. Концепт был предложен российско-канадским программистом Виталием Бутериным в 2013 году, а в 2015 году сеть начала работу. О том, что это такое простыми словами, в чем суть Ethereum, как на нем заработать, курс к доллару и рублю, а также прогноз цены от экспертов, — в материале агентства "Прайм". Набиуллина рассказала о применении криптовалюты во внешних расчетах

Эфириум

Ethereum считается второй по популярности криптовалютой после Bitcoin, при этом его можно использовать не только в качестве инвестиций, сбережения капитала и как средство обмена. Он представляет собой платформу для создания децентрализованных приложений, работающих на базе смарт-контрактов — самоисполняющихся программ. В криптоиндустрии смарт-контракты используются для выпуска токенов, разработки и запуска приложений.

Принцип работы Ethereum основан на технологии блокчейн — цепочке из блоков с информацией о каждой транзакции, которая распределяется по компьютерам всех участников сети. Это обеспечивает криптовалюте прозрачность и надежность, потому что внести изменения в уже существующие блоки практически невозможно.

"Эфириум — это по сути конструктор, из кубиков которого можно строить разнообразные архитектурные конструкции, будь то приложения, веб-сайты, инструменты для инвестирования, системы голосования и другие интересные решения для различных нужд. Эфир обеспечивает надежность и прозрачность использования смарт-контрактов, что повышает доверие к этим инструментам и конструкциям", — рассказал агентству Прайм Роман Лука, IT-архитектор проектов на блокчейн и в нейронных сетях.

История Ethereum

Канадско-российский программист Виталий Бутерин впервые описал принцип работы Эфириума в 2013 году. Проект сделали публичным, а его сооснователями стали предприниматели Гэвин Вуд, Чарльз Хоскинсон, Энтони Ди Иорио и Джозеф Любин. Первоначально Ethereum делали не только как криптовалюту, а скорее как базу для создания широкого спектра децентрализованных приложений на едином блокчейне. Первый блок Эфириума был сгенерирован 20 июля 2015 года, а запуск платформы состоялся всего через 10 дней — 30 июля 2015 года. С самого начала проект привлекал внимание разработчиков, как платформа для изучения работы смарт-контрактов и создания собственных приложений.

С момента запуска Ethereum стала второй по величине криптовалютой по рыночной стоимости, уступая только биткойну.

Для чего нужен

С помощью Ethereum можно создавать смарт-контракты, сложные программы и продукты, работающие на основе блокчейна. Например: Суд оштрафовал биржу Coinbase за отказ локализовать данные россиян

Децентрализованные приложения (DApps). Работают на блокчейне и могут выглядеть, как обычные мобильные приложения, однако отличаются более высоким уровнем конфиденциальности и прозрачности за счет децентрализации. Децентрализованные финансовые сервисы (DeFi). Это общедоступные сервисы с открытым исходным кодом, чаще всего основанные на смарт-контрактах. Позволяют предоставлять финансовые услуги без посредников. К ним можно отнести децентрализованные биржи, сервисы для хранения средств на криптовалютном кошельке для обеспечения поддержки блокчейна, кредитные протоколы и т.д. Невзаимозаменяемые токены (NFT). Это уникальные токены, которые нельзя заместить или обменять. Их используют, чтобы подтвердить факт владения цифровыми активами: произведениями цифрового искусства, фотографиями, коллекционными цифровыми предметами и т.д. Сейчас более 90% всех NFT выпускаются через Ethereum. Децентрализованные биржи (DEX). Используются для обращения и торговли криптовалютами и работают без центрального органа управления и контроля. Токены. Основная часть существующих сейчас токенов формируется на протоколе блокчейн от Ethereum. Это форма предоставления актива или ценности, которая используется для различных целей: торговли, сбора средств, доступа к определенному приложению или платформе и т.д.

"Проще говоря, благодаря Ethereum разработчики программного обеспечения могут создавать различные приложения, начиная от децентрализованных платформ для кредитования и заканчивая социальными сетями. Приложения Ethereum направлены на то, чтобы дать людям больше контроля над своими онлайн-данными", — отметил советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров.

На чем написан

Разработчики Эфириума создали собственный язык программирования — Solidity, на котором пишутся только смарт-контракты и децентрализованные приложения, отметил Станислав Чернухин, CEO компании-разработчика финтех и крипто-приложений Polygant.

"Блокчейн-платформа Эфириум состоит из множества компонентов, которые написаны на разных языках программирования. Например, самый популярный клиент Geth написан на Go, виртуальная машина EVM написана на C++", — добавил эксперт.

Парадигма алгоритма Ethereum

Эфириум работает на основе блокчейна — технологии шифрования и хранения данных, которые объединены в общую сеть и распределены по множеству компьютеров. Ethereum состоит из миллионов транзакций, сгруппированных в блоки, которые формируют так называемую цепочку. При этом централизованные серверы заменяют компьютеры самих пользователей. ЦБ и Минфин "договорились" по криптовалюте, заявила Набиуллина

За выполнение алгоритмов в сети Ethereum отвечает EVM (Ethereum Virtual Machine) — виртуальная вычислительная среда, распределенный компьютер, с состоянием которого согласуется все сеть. Проще говоря, EVM образуют все подключенные к Эфириуму компьютеры, а протокол Ethereum поддерживает постоянную и непрерывную работу этой машины.

Для безопасной работы системы используется алгоритм достижения консенсуса Proof-of-stake или PoS — доказательство доли хранения. В PoS система заранее выбирает создателя нового блока на основании его доли в общем количестве криптовалюты, то есть для участия в генерации новых блоков в блокчейне необходимо определенное количество "монет". Таких держателей криптовалюты называют валидаторами — за создание и проверку других созданных блоков они получают вознаграждение.

Чтобы проводить операции в сети Эфириума, необходимо купить монеты и заплатить комиссию за вычислительные ресурсы (Gas, или "газ"), которые требует каждая операция. Комиссии за "газ" оплачиваются в ETH — криптовалюте Ethereum. Стоимость вычислительных мощностей может меняться в зависимости от загруженности сети: если выше нагрузка на нее, операция будет стоить дороже.

"Поэтому нужно научиться покупать, хранить и использовать собственный токен блокчейна — Эфир. Каждое действие в приложении Ethereum, даже такое незначительное, как публикация короткого сообщения на платформе микроблогов, стоит немного этого актива. Таким образом, Эфириум — это вся сеть. Эфир — это основной токен, который работает на нем, что делает его важной частью Ethereum", — отметил Максим Федоров.

Кроме того, важную часть Эфириума составляют смарт-контракты — компьютерные программы, которые в сети может создавать любой разработчик. Они отслеживают и обеспечивают исполнение обязательств при сделках.

Криптовалюта Эфир (ETH)

Валюта сети называется эфиром (ETH). По словам Максима Федорова, ее можно использовать для следующих целей:

Проведение платежей. Пользователи могут отправлять криптовалюту друг другу без посредничества третьей стороны, которая бы обрабатывала или подтверждала перевод средств. В этом случае функциональность совпадает с биткоином. Плата за пользование системой Ethereum. Каждое действие, от платежей до использования децентрализованных приложений (DApps), созданных на основе данного блокчейна, требует комиссии.

"Кроме того, эфир можно использовать в качестве инвестиции. Как и биткоин, инвесторы могут покупать и удерживать эфир в качестве актива в надежде, что его стоимость будет продолжать расти в долгосрочной перспективе", — добавил эксперт.

Хардфорк ETH

Хардфорками называют внесение серьезных изменений в программный код проекта на технологии блокчейн. Они позволяют решать определенные проблемы пользователей, улучшать проект, убирать найденные ошибки и уязвимости. В таком случае разработчики создают параллельную копию протокола, которую дорабатывают, не меняя текущую версию.

С момента создания Эфириум обновлялся неоднократно. Самое масштабное изменение за последнее время произошло 15 сентября 2022 года, в результате чего система Ethereum перешла с алгоритма Proof-of-Work (PoW, доказательство выполнения работы) на Proof-of-Stake. Таким образом платформа отказалась от майнинга — генерации новых блоков блокчейна за счет решения сложных математических задач, которые требовали больших вычислительных мощностей.

Кроме глобальных изменений, хардфорки могут использоваться для решения кризисных ситуаций. Например, в 2016 году, после кражи у The DAO (цифровая децентрализованная автономная организация, основанная на системе умных контрактов и технологии Ethereum) более 50 миллионов долларов разработчики Ethereum провели хардфорк, чтобы отменить взлом и вернуть инвесторам похищенные средства.

Токены ETH

Токены — это внутренние валюты или цифровые активы, созданные и хранящиеся на Эфириуме. Их нельзя добывать, но можно купить или заработать за активность. Благодаря смарт-контрактам Ethereum пользователи также получили возможность выпустить свой токен и в рамках своего приложения придать ему уникальные функции. Чтобы не возникало проблем с совместимостью токенов, разработчики Эфириума создали стандартный протокол для всех — ERC-20. Сейчас стандарт ERC-20 имеют многие популярные криптовалюты:

Maker (MKR);

Tether (USDT);

Chainlink (LINK);

The Sandbox (SAND);

The Graph (GRT);

Uniswap (UNI) и другие.

Цель использования токенов может отличаться. Например, служебные токены применяются для всех транзакций в системе: покупки внутренних товаров и услуг, в качестве награды за определенные действия. Токены-акции компании выдают в качестве своих собственных ценных бумаг. Токенизированные активы — это токены, стоимость которых привязана к реальным активам и может меняться в соответствии с их текущим курсом. Невзаимозаменяемые токены (NFT) используют для подтверждения прав на коллекционный предмет или уникальное произведение искусства.

Смарт-контракт Эфириума

Одной из главных особенностей Эфириума считается возможность разработки и запуска децентрализованных приложений, которые используют смарт-контракты. Криптовалюта: что это, как используется и чем отличается от обычных денег

"Смарт-контракт — это программа, написанная на специальном языке программирования Solidity. Эти контракты автоматически выполняются, когда соблюдаются определенные условия. Например, если А и Б договорились об оплате при достижении определенной цели, смарт-контракт автоматически переведет деньги от А к Б, как только эта цель будет достигнута", — объяснил Кирилл Островский, независимый эксперт, автор книги "Web 3 для всех: практическое руководство по новому интернету".

Умные контракты находят применение в различных областях, начиная от финансовых транзакций и заканчивая управлением цифровыми активами.

"Это инновационный механизм, который исключает необходимость доверия к посредникам. Использование смарт-контрактов исключает человеческий фактор, снижает риски ошибок и увеличивает скорость обработки базовых запросов подобно мини-роботу", — добавил Роман Лука.

В целом, смарт-контракты могут создавать валюту, выполнять вычисления, выпускать NFT, хранить данные, отправлять сообщения и даже генерировать графику.

Кошелек Ethereum

Для операций с криптовалютами и их хранения используются криптокошельки — специальное программное и аппаратное обеспечение, которое ограничивает доступ третьих лиц к монетам. Кошельки бывают "горячими" (онлайн-хранение) и "холодными" (оффлайн-хранение криптовалюты). Холодные кошельки бывают в виде физического устройства или приложения и считаются более безопасными, потому что полностью изолированы от сети, в то время как горячие работают онлайн.

На официальном сайте Ethereum можно выбрать наиболее подходящий кошелек в зависимости от целей использования при помощи ряда фильтров. Среди самых популярных из них: Metamask, Trust Wallet и Myetherwallet.

Торговля криптовалютами

Приобрести эфир можно на одной из криптовалютных бирж, которые позволяют покупать криптовалюту за традиционные деньги, а также в криптообменниках или напрямую у других пользователей сети. Обычно торговля криптовалютами подразумевает их покупку, хранение в кошельке и своевременную перепродажу — таким образом можно заработать на разнице в цене, если курс ETH растет.

Майнинг Эфира

Один из способов заработка на криптовалюте — майнинг. Он подразумевает процесс генерации новых блоков блокчейна за счет решения сложных математических задач на мощных компьютерах. Если у пользователя получается создать новый блок, появляется новая криптомонета, а сам майнер получает вознаграждение. При такой системе используется алгоритм доказательства выполнения работы (Proof-of-Work или PoW), но с сентября 2022 года Эфириум отказался от механизма консенсуса PoW и перешел Proof-of-Stake (PoS). В результате привычный майнинг стал недоступен и его заменил стейкинг — процесс поддержки работы блокчейна за счет хранения криптовалюты в криптовалютном кошельке или на специальной платформе для получения вознаграждения. Binance прекратит поддержку депозитов в рублях

"Из-за этого отпала необходимость в видеокартах, на которых раньше добывали эфиры (ETH). Вместо майнеров поддерживать работу сети стали валидаторы, которые купили и заморозили в кошельке как минимум 32 ETH (~ 57 000 $ или 5,3 млн ₽). Этой ставкой они доказывают свое право проверять и подтверждать транзакции, получая за это вознаграждение", — объяснил Станислав Чернухин.

По сравнению с PoW переход на PoS дал следующие преимущества:

увеличение энергоэффективности (снижение энергопотребления);

улучшение масштабирования сети;

увеличение количества узлов (защита от централизации).

Оборудование для стейкинга

По словам Влада Крылова, главного редактора Crypto.ru, чтобы добывать новые монеты за счет стейкинга, нужно собрать компьютер, который будет соответствовать минимальным требованиям сети: SSD на 2 терабайта и оперативная память на 4-8 гигабайт. Также разработчики рекомендуют использовать процессор Intel 7 или выше, после чего потребуется скачать необходимую программу и внести на счет 32 ETH.

"Не у каждого есть 59 тыс. долларов, поэтому в качестве альтернативного варианта можно передать любую сумму Эфира посреднику. Это площадки, которые предлагают пользователям вносить подобного рода депозиты. Подобная услуга есть на крупных биржах, например, Binance, которая недавно объявила об уходе с российского рынка, а также на другой крупной бирже — OKX", — пояснил специалист.

"Заработать на Ethereum можно, инвестируя в эту криптовалюту и долгосрочные токены, а также участвуя в децентрализованных финансовых проектах (DeFi) или создавая собственные смарт-контракты. Однако, прежде чем приступить к

инвестициям, важно тщательно изучить рынок и обратить внимание на регуляторные аспекты", — добавил Роман Лука.

Применение Эфириума Биткоин поднялся выше 37 тысяч долларов впервые с мая прошлого года

Функциональные возможности сети Ethereum позволяют разрабатывать приложения с различными функциями, а также:

использовать смарт-контракты для управления логистикой и для контроля соблюдения условий сделок и их безопасности;

оцифровывать любые активы, создавая токены, которые могут быть приравнены к золоту, валюте и т.д.;

создавать уникальные невзаимозаменяемые токены NFT;

оцифровывать и хранить данные для идентификации пользователей;

создавать децентрализованные платформы обмена DeFi;

устраивать электронные голосования;

создавать игры и т.д.

Ethereum или Bitcoin

Ethereum и Bitcoin отличаются между собой и имеют разное применение.

"Bitcoin чаще всего рассматривается как цифровое золото и средство сохранения стоимости, в то время как Ethereum представляет собой платформу для создания децентрализованных приложений. Выбор зависит от индивидуальных целей и потребностей. Ethereum предлагает более широкий спектр функциональности и возможностей для разработчиков. Bitcoin подходит для крупных операций, в то время как Ethereum гибок и способен адаптироваться под различные нужды", — отметил Роман Лука.

Курс Эфириума к доллару

Стоимость эфира выросла за последние полгода более чем на 200 долларов: 14 мая 1 ETH можно было купить за 1800 долларов. При этом в динамике наблюдалось и сильное падение цены. Например, в начале октября, она упала до 1537 долларов, но потом стабилизировалась и показывает стойкий рост.

Курс Эфириума к рублю

За последний месяц стоимость Эфириума выросла на 22%, при этом дороже всего он продавался 9 ноября этого года по цене 194 470 рублей.

Прогноз цены Эфириума

Прогнозировать цены на криптовалюты сложно из-за высокой волатильности курса. К тому же, пока основным двигателем рынка остается Bitcoin.

"Его капитализация составляет около половины всей стоимости криптовалютного рынка. Растет биткоин — повышается цена других активов. Несмотря на технологическую ограниченность первой монеты, вокруг нее также выстраиваются сервисы — блокчейны второго уровня, крупные компании и магазины принимают биткоины для оплаты. Пока циклы на криптовалютном рынке показывают, что каждые четыре года основные монеты Биткоин и Эфириум обновляют исторические максимумы. Поэтому в ближайшем обозримом будущем можно с уверенностью сказать, что цена эфира поднимется", — спрогнозировал Влад Крылов.

Будущее Ethereum

Пока Bitcoin удерживает лидирующие позиции. Это первая монета, которая пользуется наибольшим доверием среди участников рынка. Акции криптобиржи Coinbase дешевеют на пять процентов

"При этом с технологической точки зрения Ethereum гораздо лучше за счет смарт-контрактов. Это открыло возможность для создания токенов на базе сети. Из-за этого вокруг Ethereum выстраивается экосистема из различных проектов: децентрализованных бирж, GameFi-проектов (блокчейн-игры), стейблкоинов и так далее. Теоретически в будущем у Ethereum есть шансы превзойти Bitcoin по размеру капитализации, но сложно сказать, когда это произойдет", — прокомментировал Влад Крылов.

"Будущее Ethereum связано с развитием блокчейн-технологии и расширением использования децентрализованных приложений, что делает его перспективным активом", — считает Роман Лука.