МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Халвинг криптовалют — процесс уменьшения вознаграждения для майнеров за создание новых блоков в блокчейне. Это механизм, встроенный в алгоритм многих криптовалют, чтобы контролировать инфляцию путем ограничения общего количества монет, которые будут созданы. Даты халвинга биткоина и лайткоина, что происходит с ценой криптовалюты после процедуры, прогнозы экспертов на 2023-2024 годы, — в материале агентства "Прайм". Эфириум: что это такое, как купить и заработать на криптовалюте

Халвинг криптовалют

Халвинг (от англ. halving — "деление пополам") криптовалют — это процесс уменьшения вознаграждения для майнеров (людей, которые занимаются добычей криптовалюты) за создание новых блоков в блокчейне. Суть его заключается в том, что за каждое определенное количество блоков вознаграждение уменьшается в два раза. Это происходит с целью контроля инфляции криптовалюты и ограничения ее общего предложения. Процедура халвинга предусмотрена во многих блокчейн-сетях.

Суть и определение

Суть халвинга заключается в том, чтобы уменьшить скорость, с которой новые монеты поступают в обращение.

"Это событие происходит через определенные интервалы времени, которые заранее заданы в коде криптовалюты. В случае биткоина халвинг происходит каждые 210,000 блоков, что примерно составляет каждые четыре года", — объясняет Антон Торопцев региональный директор CommEX по России и СНГ. ЦБ и Минфин "договорились" по криптовалюте, заявила Набиуллина

По словам Бориса Богоутдинова, управляющего партнера "Консалтинговой компании "2Б Диалог", основная задача халвинга заключается в контроле над предложением новых монет. Такой механизм позволяет уменьшать инфляцию каждые четыре года и ассоциировать криптовалюты с золотом, а не с государственными деньгами, которые сильно подвержены волатильности.

"Задача халвинга в постепенном сокращении выпускаемых криптовалют. Например, общее количество биткоина не должно превышать 21 млн единиц. Алгоритм биткоина разработан таким образом, что халвинг производится при создании определенного количества блоков. Так называемое хранилище стоимости формируется за счет дефицитного характера запасов криптовалюты. Уполовинивание количества монет в процессе халвинга приводит к снижению скорости поступления новых, а следовательно оказывает давление на предложение", — говорит эксперт.

Примеры, графики и даты халвинга

Исторически халвинги биткоина и лайткоина считаются значительными событиями, которые могут оказывать влияние на цену этих криптовалют.

"Однако стоит помнить, что криптовалютный рынок подвержен множеству факторов, включая спекуляции, регуляторные изменения, технологические обновления и общие тренды рынка. Поэтому нельзя однозначно связать изменения цены исключительно с халвингами, — отмечает Антон Торопцев.

Биткоин

Биткоин, изначально созданный как электронное средство обмена и платежа, стал высокодоходным и высокорисковым инвестиционным инструментом, благодаря своей уникальной механике эмиссии, построенной на ее ограниченности, алгоритмичности и предсказуемости с одной стороны, а также ростом спроса со стороны инвестиционного и спекулятивного капитала с другой. СМИ раскрыли одного из крупнейших в мире держателей биткоинов

"При децентрализованной монетарной системе выпуск в оборот новых биткоинов (криптоактивов) полностью находится под контролем криптографического алгоритма, который следует заложенным ранее правилам. Этот алгоритм определяет частоту, время и количество выпускаемых единиц криптовалюты — BTC. Эмиссия новых биткоинов следует за завершением формирования нового блока транзакций. Частота, с которой генерируются блоки, является постоянной: шесть блоков в час. Количество выпущенных сетью BTC уменьшается геометрически каждые 210 тыс. найденных блоков на 50%, что соответствует четырехгодичному циклу эмиссии. В результате чего алгоритм приобретает четкий график, согласно которому количество выпущенных BTC никогда не превысит отметку более 21 млн. монет", — рассказывает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

По словам эксперта, при нахождении последнего блока транзакций из лимита 210 тыс., выделенного системой, вознаграждение за следующий найденный блок уменьшается вдвое, согласно фундаментальному правилу эмиссии BTC. За 14 лет существования сети награда за блок транзакций уменьшалась трижды, что из раза в раз приводило к цикличности рынка (будущему росту и падению котировок):

Халвинг — ноябрь 2012 года. Снижение эмиссии с 50 BTC до 25 BTC.

Самый первый халвинг в сети биткоин наступил в ноябре 2012 года. Количество биткоинов, генерируемых сетью, снизилось с 50 до 25, что отразилось на рыночных ценах. В день халвинга стоимость 1 BTC = $12,50. По истечению 365 дней был зафиксирован новый ценовой максимум в $1.150,00 за 1 BTC. Со дня халвинга и смены первого цикла эмиссии на второй, рост стоимости биткоина составил 9.100%.

Самый первый халвинг в сети биткоин наступил в ноябре 2012 года. Количество биткоинов, генерируемых сетью, снизилось с 50 до 25, что отразилось на рыночных ценах. В день халвинга стоимость 1 BTC = $12,50. По истечению 365 дней был зафиксирован новый ценовой максимум в $1.150,00 за 1 BTC. Со дня халвинга и смены первого цикла эмиссии на второй, рост стоимости биткоина составил 9.100%. Халвинг — июль 2016 года. Снижение эмиссии с 25 BTC до 12,5 BTC.

В начале июля 2016 года вступил в силу второй халвинг. Количество биткоинов, эмитируемых сетью, снизилось с 25 до 12,5. Он вновь привел к снижению предложения новых биткоинов, что снова нашло отражение на ценах и рыночной капитализации криптовалюты. В день халвинга стоимость 1 BTC = $670,00. По истечению 520 дней был достигнут новый ценовой максимум в $19.500,00 за 1 BTC. Со дня халвинга и смены первого цикла эмиссии на второй, рост стоимости единицы биткоина составил 2.810%.

В начале июля 2016 года вступил в силу второй халвинг. Количество биткоинов, эмитируемых сетью, снизилось с 25 до 12,5. Он вновь привел к снижению предложения новых биткоинов, что снова нашло отражение на ценах и рыночной капитализации криптовалюты. В день халвинга стоимость 1 BTC = $670,00. По истечению 520 дней был достигнут новый ценовой максимум в $19.500,00 за 1 BTC. Со дня халвинга и смены первого цикла эмиссии на второй, рост стоимости единицы биткоина составил 2.810%. Халвинг — май 2020 года. Снижение эмиссии с 12,5 BTC до 6,25 BTC.

В середине мая 2020 года вступил в силу третий халвинг. Количество биткоинов, эмитируемых сетью, снизилось с 12,5 до 6,25. В день снижения вознаграждения стоимость 1 BTC = $8.821,00. По прошествии 547 дней был достигнут новый максимум цен в $69.000,00 за 1 BTC. Со дня смены цикла, рост стоимости биткоина составил 682%.

"С наступлением халвинга (снижения эмиссии вдвое), наступает «шок предложения», в результате которого, происходит поиск новой точки равновесия цены, которая в свою очередь, приводит к новому циклу роста криптовалюты", — говорит эксперт.

Лайткоин

У лайткоина халвинг производится каждые 840 000 блоков, что тоже находится в интервале четырех лет.

"Как показывают исследования на площадке Кракен, лайткоин, в отличие от биткоина, не всегда показывает динамику роста после халвинга, а у самого биткоина этот рост наблюдается постепенно на промежутке 6-12 месяцев", — отмечает Борис Богоутдинов.

По словам эксперта, первый халвинг лайткоина произошел 25 августа 2015 года. В результате вознаграждение за блок уменьшилось с 50 LTC до 25 LTC. Цена лайткоина до халвинга составляла около $1.50, после чего поднялась до $3 к концу 2015 года. Эксперт назвал последствия роста энерготарифов для промышленного майнинга

После второго халвинга (5 августа 2019 года) вознаграждение за блок сократилось с 25 LTC до 12.5 LTC. В преддверии процедуры цена лайткоина выросла примерно с $30 в начале года до пика в $140 в июне 2019 года, затем снизилась до $50 к концу того же года.

Значение халвинга

Политтехнолог и генеральный директор ООО "Каспеда" Илья Марголин считает, что значение халвинга заключается в том, что уменьшение вознаграждения для майнеров приводит к уменьшению предложения новых монет, это может повлиять на спрос и предложение на рынке и привести к увеличению цены, а также стимулировать майнеров использовать более эффективные методы добычи криптовалюты.

Влияние на криптовалюту и ее цену после

Антон Торопцев объясняет, что прогнозы относительно влияния халвинга на цену криптовалюты различаются и основываются на нескольких факторах:

Исторический прецедент. Прошлые халвинги были связаны с ростом цены в последующие месяцы и годы. Однако рынок непредсказуем, эти результаты не гарантируют аналогичные исходы в будущем.

Сокращение нового предложения. Халвинг уменьшает скорость, с которой новые монеты поступают на рынок. Если спрос останется стабильным или увеличится, теоретически это может привести к повышению цены.

Майнерские затраты. Для майнеров халвинг означает уменьшение доходов в два раза. Это может привести к выходу из бизнеса менее эффективных, что сократит общую хэш-мощность сети до тех пор, пока не восстановится равновесие.

Рыночные ожидания. Многие инвесторы и трейдеры предвосхищают халвинги и покупают криптовалюту заранее, что может привести к повышению цены до самого события, а затем к коррекции после него.

Макроэкономические условия. Общее состояние экономики, такое как инфляция, процентные ставки, экономическая политика, также может сильно повлиять на цену.

Регулятивные изменения. Любые новости о регулировании криптовалют могут иметь непредсказуемое воздействие на цены.

Больший вес обычно дает первый халвинг, если учитывать медианные значения на примере биткоина, прирост за три халвинга составил порядка 559% против среднего 2958, что в пять раз меньше.

"На текущий момент объем данных маленький, а представленная ниже динамика свидетельствует о том, что ажиотаж вокруг ограниченного предложения формируется в большей степени поведенческой экономикой. Поэтому во все периоды наибольший рост наблюдался именно в день халвинга, после чего сравнительный анализ показывает кратное сокращение изменения стоимости. Таким образом, искусственное дробление награды за блок приводит фактически к сдерживанию инфляции на определенном временном промежутке, при этом, как и с государственными валютами, история доверия не может быть бесконечно долгой, так как у небольших майнеров всегда будут расти издержки при сокращении доходности", — объясняет Борис Богоутдинов.

Халвинги 1 2 3 4 Дата халвинга 28.11.2012 09.07.2016 11.05.2020 24.04.2024 За 5 мес до даты халвинга Цена за 5 мес до даты, долл. 6,5 370 7200 34300 Цена на дату, долл. 12,3 650 8500 Процент прироста за период 89,23% 75,68% 18,06%

Через 12 мес после даты халвинга Цена после даты, долл. 1200 19800 68900

Цена через 12 мес. после даты, долл. 1000 2500 56000

Прирост цены сразу после даты 9656% 2946% 711%

Прирост цены через 12 мес после даты 8030% 285% 559%



Влияние на майнеров

Для майнеров халвинг может быть как выгодным, так и сложным моментом. С одной стороны, уменьшение вознаграждения означает меньший доход за ту же работу. С другой, если цена криптовалюты возрастает, это может компенсировать уменьшенное вознаграждение, а в дальнейшем и дать мощный профит по сравнению с предыдущими доходами. В Минэнерго назвали объем энергопотребления майнерами криптовалют в России

Прогноз халвинга 2023-2024

Следующий халвинг биткоина ожидается примерно в апреле-мае 2024 года. Во время этого события вознаграждение за добычу блока снизится с текущих 6.25 BTC до 3.125 BTC. Это четвертый халвинг в истории биткоина и, как и предыдущие, он представляет собой значительное событие для майнеров и инвесторов.

"Большинство экспертов ожидает значительного роста цены после халвинга 2024 года, в то время как лично я предостерег бы инвесторов от чрезмерного оптимизма, обратив внимание на возможность изменения рыночных условий или насыщения рынка", — говорит Антон Торопцев.

Илья Марголин объясняет, что прогнозировать влияние будущих халвингов на цену криптовалюты сложно, так как это зависит от множества факторов, включая спрос и предложение на рынке, технические инновации и изменения в регулировании криптовалют. Однако, исторические данные показывают, что после процедуры цена криптовалюты часто растет.

Как используют халвинг для своей выгоды

Предсказуемое событие халвинга может использоваться различными участниками рынка для получения выгоды, но также несет в себе и риски. Антон Торопцев предлагает несколько стратегий и подходов, которые могут использовать разные группы людей:

Майнеры

Инвестировать в более эффективное оборудование, чтобы снизить затраты на электроэнергию и повысить шансы остаться конкурентоспособными после снижения вознаграждения.

Перед халвингом оптимизировать все затраты, чтобы подготовиться к потенциальному снижению доходов.

Использовать финансовые инструменты, такие как фьючерсы на биткоин, чтобы заблаговременно зафиксировать цену продажи своих будущих монет.

Инвесторы и трейдеры

Провести тщательный анализ предыдущих халвингов и рыночных циклов, чтобы понять потенциальное влияние на цену биткоина.

Купить криптовалюту заранее, ожидая повышения цены после халвинга.

Распределить инвестиции между различными активами, что может помочь уменьшить риски, связанные с волатильностью криптовалюты в период халвинга.

Использовать стратегии на основе технического анализа или алгоритмической торговли, чтобы извлечь выгоду из изменений волатильности перед халвингом и после него.

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