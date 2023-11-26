МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Компенсация при увольнении — выплаты, которые должна произвести организация увольняемому сотруднику для смягчения последствий потери работы. В течение какого срока после ухода работника работодатель должен произвести расчет, что ему грозит за невыполнение обязательств, виды компенсаций, на которые может рассчитывать гражданин, в зависимости от обстоятельств увольнения, — в материале агентства "Прайм". Пособие по безработице в 2023 году: размеры, кому положено, как получить

Выплаты и компенсации при увольнении сотрудника

Действующим законодательством Российской Федерации закреплен ряд гарантий и компенсаций работникам, связанных с расторжением трудового договора. К ним относятся:

выплата выходного пособия;

компенсации в отдельных случаях прекращения трудовых договоров;

специальные гарантии и компенсации при ликвидации либо сокращении численности или штата организации;

гарантии руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру при расторжении трудового договора из-за смены собственника имущества.

"Согласно ч. 1, 2 ст. 164 ТК РФ под гарантиями следует понимать "средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений", тогда как компенсации — это "денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами", — объясняет Илья Вакуров, юрист юридической службы "Единый центр защиты". Пенсия по потере кормильца: размер, кому положена, как оформить

По словам эксперта, согласно ч. 2 статьи 180 ТК РФ работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с сотрудником под роспись за два месяца до увольнения, а в ч. 3 сказано, что только с письменного согласия работника возможно расторжение трудового договора без предупреждения об увольнении за два месяца, в таком случае он должен получить компенсацию в размере двухмесячного среднего заработка, а также выходное пособие в размере месячного заработка. Своевременная постановка на учет в центр занятости дает право на получение среднемесячного заработка и за третий месяц.

"На выплаты компенсаций при увольнении могут претендовать только те сотрудники, которые имеют заключенный трудовой договор с работодателем. Соответственно, специалисты, работающие по ГПХ, могут рассчитывать только на оплату выполненного объема работ", — отмечает Ольга Каневская, главный бухгалтер ГК Альфа-Лизинг.

Какие выплаты положены и в каком случае

Состав денежных выплат работнику при увольнении зависит от разных обстоятельств: основания, по которому он увольняется, месту работы, на какой должности состоял и прочее.

"Так, руководителям положены дополнительные преференции по ст. 279 ТК РФ, если с ними расторгаются трудовые отношения при отсутствии виновных действий. Компенсации при увольнении из-за смены собственника организации-работодателя положены не только руководителю, но и его заместителям, а также главному бухгалтеру", — рассказывает Анастасия Хрусталёва, старший вице-президент ИК Fontvielle.

Остаток заработной платы

При любых основаниях расторжения трудовых отношений работодатель обязан выплатить работнику заработную плату по состоянию на день увольнения включительно. Порядок расчета с сотрудником строго регламентирован трудовым законодательством. Налоговые льготы: виды, кому положены и как их получить

Компенсация за неиспользованный отпуск

При увольнении работнику должна быть выплачена денежная компенсация за все дни неиспользованного отпуска (ч. 1 ст. 127 ТК РФ). Она полагается всем независимо от оснований увольнения. Вместо нее работник может попросить предоставить ему неиспользованный отпуск с последующим увольнением. Днем увольнения будет считаться последний день отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК РФ). Но такой возможности нет у тех, которых уволили за виновные действия.

"При этом предоставление отпуска с последующим увольнением — это право работодателя, а не обязанность, поэтому он может и отказать. Правда в таком случае он должен будет выплатить компенсацию за все дни неиспользованного отпуска. Ее размер рассчитывается в соответствии с "Правилами об очередных и дополнительных отпусках" (утв. НКТ СССР 30 апреля 1930 г. № 169). Работник может самостоятельно проверить правильность расчета. Для этого нужно умножить количество дней неиспользованного отпуска на средний дневной заработок", — объясняет Илья Вакуров.

Средняя зарплата на время поиска работы

Тимур Фаизов, юрист, советник отдела социального и образовательного законодательства Государственного Собрания Республики Башкортостан, объясняет, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо с сокращением численности или штата работников за бывшим сотрудником сохраняется средний заработок на период трудоустройства. Какие выплаты положены пенсионерам в 2023 году: виды, суммы, как оформить

Без дополнительных условий:

за второй месяц (полностью или частично — пропорционально периоду до трудоустройства, приходящегося на этот месяц);

за второй и третий месяцы только в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

По решению органа занятости при условии, что в течение 14 рабочих дней после увольнения работник обратился в этот орган, но не был им трудоустроен:

за третий месяц (полностью или частично);

за четвертый, пятый и шестой месяцы (полностью или частично) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Выходное пособие

По словам Анастасии Хрусталевой, выходное пособие выдается в ситуациях, прямо предусмотренных в законе (например, при аннулировании разрешения использовать иностранных работников; при отказе от перевода на другую работу, если оно необходимо по медицинским показаниям и др.), либо тогда, когда это прописано в трудовом договоре или иных локальных актах предприятия. Его размер определяется в соответствующих статьях ТК РФ, где указывается на необходимость выплат, или в документах организации.

"Выходное пособие — это выплата за сам факт увольнения. Основанием для него является приказ, в котором указано соответствующее основание. По истечении первого месяца после увольнения бывшему работнику больше ничего не выплачивается, поскольку в день его ухода уже было выдано выходное пособие", — объясняет Илья Вакуров.

Расчет размера суммы в зависимости от причин

"Размер выходного пособия напрямую зависит от повода: среднюю зарплату за месяц специалист получит при сокращении персонала или ликвидации организации, за две недели — при призыве в армию, получении статуса нетрудоспособного, несогласии с изменениями условий труда", — объясняет Ольга Каневская. Названы обязательные выплаты при увольнении сотрудника

Больничный после увольнения

Сотрудникам, покинувшим компанию, положена оплата больничного, если проблемы со здоровьем возникли в течении месяца после даты приостановки трудового договора.

"Однако получить их можно только в том случае, если специалист не заключил новый. Размер оплаты зависит от даты открытия листа нетрудоспособности. Например, если он оформлен за день до увольнения, работодатель обязан выплатить 100% средней заработной платы, а если хотя бы на день позже расторжения трудовых отношений — только 60%", — говорит Ольга Каневская.

Илья Вакуров уточняет, что размер выплаты также зависит от страхового стажа работника. Например, 100% от средней зарплаты начисляется, если его страховой стаж составляет 8 лет и более, 80% от заработка, если страховой стаж человека 5-8 лет, 60% при стаже менее 5 лет.

"Сейчас работодатель начисляет и выплачивает пособие только за первые три дня больничного. Остальную сумму рассчитывает и выплачивает работнику ФСС, а некоторые пособия фонд оплачивает на все 100%", — добавляет эксперт.

Компенсация за задержку

При нарушении установленного срока выплат, работодатель несет перед работником материальную ответственность.

"Он обязан выплатить работнику проценты (денежную компенсацию) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором", — рассказывает Тимур Фаизов.

Компенсация при сокращении штата или ликвидации компании

Сотруднику, увольняемому из-за ликвидации организации или по сокращению численности штата, на основании ст. 178 ТК РФ однократно выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

"В случае, если длительность периода трудоустройства работника, уволенного в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности, превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения работодатель обязан выплатить работнику средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть, при условии, что в течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения он обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения", — говорит Марина Антонова, ведущий юрист Европейской юридической службы.

Особенности для северных регионов и работников ИП

Для северных регионов срок выплаты может быть увеличен в соответствии со ст. 318 ТК РФ. Россиянам рассказали, почему увольнение перед Новым годом невыгодно

"Так, по решению органа службы занятости населения работодатель обязан будет выплатить работнику, уволенному в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности, средний месячный заработок последовательно за четвертый, пятый и шестой месяцы со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства. Плюс у северян все выплаты увеличиваются на районный коэффициент", — объясняет Марина Антонова.

В судебной практике, по словам Ильи Вакурова, сложилось следующее мнение: если человек работает на Севере, но проживает в благоприятном регионе, у него нет права на такую гарантию. По оценке представителей Фемиды, средний заработок за 4, 5 и 6 месяцы — это дополнительная льгота для привлечения трудовых ресурсов в северные районы России. Компенсация же человеку, трудящемуся вахтовым методом, не соответствует этой цели. Более того, у такой выплаты в этом случае не будет и социально-экономического основания.

"Важно учесть, что сотрудники, работающие на индивидуальных предпринимателей, могут получить какие-либо выплаты при сокращении штата или при закрытии ИП только если эта обязанность работодателя предусмотрена трудовым договором", — предупреждает Ольга Каневская.

Сроки, штрафы и ответственность для работодателя

Тимур Фаизов объясняет, что за несвоевременный расчет с работником при увольнении предусмотрена административная, материальная и уголовная ответственность.

Материальная ответственность по ст. 236 ТК РФ предусматривает, что работнику необходимо выплатить все причитающиеся суммы с процентами, независимо от того, виновен работодатель в задержке или нет.

За неуплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и других компенсаций, осуществляемых в рамках трудовых отношений (если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ об административных правонарушениях в виде предупреждения или штрафа в размере:

от 10 000 до 20 000 руб. — для должностных лиц;

от 1000 до 5000 руб. — для индивидуальных предпринимателей;

от 30 000 до 50 000 руб. — для юридических лиц.

Уголовная ответственность наступает в случае частичной невыплаты заработной платы свыше трех месяцев или ее полной невыплаты свыше двух месяцев, или начисления зарплаты свыше двух месяцев в размере ниже МРОТ, когда эти нарушения вызваны корыстной или личной заинтересованностью руководителя организации, а также если они повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ):

штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет;

принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет.

Можно ли получить все выплаты сразу

Большинство из вышеперечисленных выплат должны быть произведены работнику в день его увольнения (средний заработок на период трудоустройства, разумеется, не выплачивается заранее). Если работник отсутствовал в этот день по любым причинам, то выплаты производятся не позднее следующего дня после того, как он потребовал расчета.