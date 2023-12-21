МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. В России растет популярность аутсорсинга IT-инфраструктуры (облаков). Если в прошлом году российский облачный рынок составил около 86 миллиардов рублей, то уже через пять лет его объем, по оценке iKS-Consulting, может увеличиться в четыре раза. Раскрыта главная особенность отечественного "антишпионского" смартфона

Почему растут облака

Проникновение облаков в России ниже, чем на западе, где присутствуют такие облачные гиганты, как Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Но постепенно российские предприятия наверстывают отставание в использовании облаков. Для этого есть несколько причин:

Малый бизнес идет в облака, потому что так дешевле, чем самим закупать серверы и нанимать специалистов в штат. Тем более, что из-за международных ограничений против России закупать оборудование стало сложнее, а зарплаты IT-специалистов на рынке растут.

Крупные российские компании, привыкшие все держать в своем периметре, тоже переводят часть инфраструктуры в облака, потому что идет активная цифровизация всех отраслей бизнеса. Она требует много дополнительных IT-систем — для интернет-торговли, анализа данных, прогнозирования спроса и пр.

Федеральные и региональные власти также все больше оцифровываются, переводя взаимодействие с гражданами и бизнесом в электронный формат. При этом они предпочитают государственных же провайдеров, таких как "Ростелеком" или Cloud от Сбера.

Облачные провайдеры

Хотя этот рынок относительно молод, облачных провайдеров в России уже несколько десятков. Среди них есть технологические компании, к которым относятся Яндекс, VK, Сбер. Сначала они научились хранить и эффективно обрабатывать данные на собственных серверах, а затем стали предлагать аутсорсинг IT-инфраструктуры своим клиентам. К слову, именно так в свое время пришли в облачный бизнес Amazon и Google. Сбербанк нарастит инвестиции в IT

Среди провайдеров есть и телеком-операторы: Ростелеком, МТС. Это тоже стандартная история — потенциал роста выручки от услуг связи ограничен, и телекомы ищут для себя новые источники роста. Если взять международные примеры, то собственные облачные сервисы, предлагают, например, China Telecom и французская Orange.

IT-интеграторы: КРОК, T1 пошли схожим путем. Они сначала помогали клиентам внедрять различные IT-системы, а затем предоставили им свои "облака". Здесь уместно провести аналогию с американской Microsoft, для которой облака стали удачным дополнением к программному обеспечению для бизнеса.

Независимые облачные провайдеры, такие как Selectel и Oxygen начинали со сдачи в аренду стоек в дата-центрах, но затем развили бизнес виртуальных серверов и другие облачные компетенции. Подобные независимые провайдеры есть и на западе — например, американская Digital Ocean c капитализацией 3,2 миллиарда долларов и французская OVH Groupe, которая стоит 1,7 миллиарда долларов.

При этом европейские правительства побаиваются доверять важную информацию американским облакам. Ведь доступ к ней могут получить спецслужбы США — о такой возможности предупреждал еще Эдвард Сноуден. Данные могут не только утечь, но и потеряться (такие случаи тоже были). Поэтому независимые облачные провайдеры — та же OVH — активно поддерживают развитие "суверенных" и безопасных облаков.

В России американские облака исторически были представлены минимально. Но опасения компрометации или потери данных в облаке все равно остаются. Так, госкомпании настороженно относятся к хранению своих данных в облаках частных компаний. Другой пример: такие облачные провайдеры как Яндекс, Сбер или МТС занимаются самыми разными видами бизнеса — это и финансовые услуги, и онлайн-кинотеатры, и интернет-торговля. Компании, которые конкурируют с ними в этих сферах, опасаются хранить свои данные на их серверах. В Совфеде оценили защищенность корпоративных мессенджеров на "Авроре"

Поэтому независимые облачные провайдеры, не принадлежащие государству или крупным частным холдингам, вызывают больше доверия. Крупнейший из них — Selectel, который входит в топ-5 по выручке среди российских облачных компаний и имеет более 24 000 клиентов. Рассмотрим подробнее пример этой компании.

Плюсы импортозамещения

Selectel занимает около 50 процентов в сегменте "выделенных" (физически изолированных) серверов под нужды клиентов и создает на их основе приватные облака. Почему это важно? Выделенные серверы, во-первых, дешевле виртуальных для ряда задач, а во-вторых безопаснее: утечка данных из них крайне маловероятна. Кроме того, выделенные серверы удобнее для многих бизнесов, которые обеспечивают постоянную и высокую нагрузку на серверы. Это онлайн-ретейлеры, разработчики игр, сервисы видео-стриминга и компании, использующие системы управления предприятием от 1С и Битрикс24 вместо ушедшей из России SAP. На выделенных серверах можно развернуть облако, чтобы эффективнее использовать вычислительные мощности.

Помимо этого, Selectel предлагает и продвинутые услуги — например, платформенные (PaaS) сервисы, такие как облачные базы данных и сервисы для реализации проектов в области машинного обучения. Важно, что Selectel разработал собственную облачную платформу на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом, которая служит альтернативой зарубежным облачным платформам. В этом плане компанию можно рассматривать как один из эффектных примеров импортозамещения, наравне с ГК Астра. Россиянам рассказали, как избежать потери данных в облачном хранилище

Как заработать на облаках

Возможно, не все инвесторы из России осознают это, но на облачный бизнес приходится огромная доля рыночной капитализации таких гигантов как Amazon и Microsoft. Вдумаетесь: более 40 процентов выручки Microsoft приходится на облачный бизнес. У Amazon на облака приходится порядка 15 процентов выручки, зато более 60 процентов операционной прибыли, поскольку онлайн-торговля имеет низкую маржинальность.

А что в России? Вряд ли следует покупать акции Сбера, Яндекса или МТС, ведь облака представляют лишь микроскопическую часть их бизнеса. А вот если Selectel, как ранее писали СМИ, наконец решится на IPO, покупка их бумаг может стать неплохим вложением. Ведь российский облачный рынок, согласно приведенному выше прогнозу, в ближайшие годы может вырасти в четыре раза.