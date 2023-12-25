МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Порой для развития социально-значимых объектов или повышения эффективности их использования государство соглашается передать определенные права на это имущество коммерческим организациям. При этом заключается особый договор — концессионное соглашение, которое закрепляет все условия подобного сотрудничества. Что это такое — концессия — простыми словами, в чем суть подобного партнерства и в какой области оно применяется, в материале агентства Прайм. Госдума запретила организациям офшорных компаний быть концессионерами

Концессия

Смысл понятия "концессия" раскрывается его происхождением, в переводе с латинского слово "concessio" означает "разрешать". Концессия — это соглашение, которое государство заключает с представителями частных компаний и закрепляет в виде договора, тем самым позволяя им на законных основаниях эксплуатировать то или иное государственное имущество, но лишь на определенный срок и на строго оговоренных условиях.

Последние закреплены в тексте соответствующего документа — концессионного соглашения. Представителей государственных структур (будь то федеральные, региональные или иные власти), которые выступают от имени Российской Федерации при заключении такого соглашения, обозначают термином "концедент", а вторую сторону, в роли которой чаще всего выступает индивидуальный предприниматель либо иное юридическое лицо, — "концессионер".

Отдельно существует и понятие "коммерческой концессии", в рамках которой и концессионером, и концедентом выступают частные фирмы и компании.

История

Все основные нюансы, касающиеся заключения концессионного соглашения на территории Российского Федерации, в настоящий момент прописаны в тексте Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". Однако концессия была вполне распространенным явлением как в советские годы, так и в период Российской империи. Например, в первой половине девятнадцатого века именно она использовалась для строительства первой железной дороги, которая соединяла Санкт-Петербург и Царское село, а во второй половине того же столетия помогала развивать телефонную сеть в крупных городах страны.

Для чего нужна

Основная задача любой концессии — помочь государству получить инвестиции от частных компаний для того, чтобы направить их на развитие социально-значимой инфраструктуры. Во многих случаях подобный подход помогает построить новые необходимые объекты, провести более качественный ремонт уже существующей собственности, использовать дорогостоящие материалы и технологии, применять наиболее прогрессивные решения благодаря тому, что финансирование осуществляется не из бюджетных источников.

Концессия — это всегда взаимовыгодное сотрудничество. Концессионер также в результате получает от концессионного соглашения прибыль, долгосрочный контракт на обслуживание или эксплуатацию выбранного объекта и другие бонусы. В Минтрансе раскрыли планы строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Как работает

В рамках концессионного соглашения государство передает на время находящуюся в его владении собственность частному лицу, которое, в свою очередь, готово вложить в ее строительство или развитие немало средств.

Перечень таких объектов включает:

автомобильные и железные дороги;

котельные, метро и санатории;

корабли;

информационные технологии;

аэропорты и гидротехнические сооружения;

культурные, спортивные объекты, объекты для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и другие.

Условия концессионного соглашения

Все существенные условия, которые должны быть включены в текст концессионного соглашения, прописаны в статье 10 закона N 115-ФЗ. Среди ключевых моментов: обязательно должен быть указан срок действия договора.

Как прописано в тексте статьи 6 Федерального закона "О концессионных соглашениях", "срок действия концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объема валовой выручки, определенных концессионным соглашением, срока исполнения других обязательств концессионера и (или) концедента по концессионному соглашению".

В большинстве случаев такой срок составляет от 10 до 50 лет. При необходимости его можно продлить, но действует ограничение: дополнительный период не должен превышать 5 лет.

Также в тексте концессионного соглашения прописываются и другие условия: Власти Болгарии уведомят "Лукойл" о разрыве концессии на порт "Росенец"

описание тех объектов, которые будут переданы во временное пользование частной компании;

все обязательства, которые согласен принять на себя инвестор (например, по строительству, реконструкции или модернизации объекта), с указанием сроков выполнения работ;

обязательства по осуществлению деятельности концессионера на объекте;

цели, для которых данный объект будет использоваться на время действия соглашения;

размер, форма и порядок внесения концессионной платы, в том случае, если она предусмотрена условиями соглашения, а также иные значимые моменты.

Цель соглашения

"На основании гражданско-правового договора цель концессии — извлекать прибыть посредством создания или реконструкции имущества, — говорит доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева. — Концессионное соглашение может заключаться по результатам конкурса или без его проведения. Процедура может быть открытой (в этом случае заявки на участие подают все желающие) либо закрытой (заявки принимаются лишь от тех лиц, которые предварительно получили соответствующие приглашения). Если говорить о грядущих изменениях в этой сфере, то с 1 марта 2024 года открытый конкурс будет разрешено проводить в электронной форме на электронной площадке. Последнюю будет определять концедент, но при одном важном условии: ее оператор должен состоять в перечне операторов электронных площадок. Закрытый конкурс проводится в случае, если концессионное соглашение заключается в отношении объекта, сведения о котором составляют государственную тайну, либо объекта, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства". Группа "Синара" может стать концессионером ВСМ "Москва - Санкт-Петербург"

Договор коммерческой концессии

Гражданским кодексом Российской Федерации закреплено понятие "коммерческой концессии". Подробнее о ней рассказывается в главе 54 ГК РФ, в частности, статья 1027 утверждает, что "по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)".

При этом, в отличие от классического концессионного соглашения, обеими сторонами при заключении договора в этом случае могут выступать коммерческие организации либо индивидуальные предприниматели.

В договоре коммерческой концессии может быть указано, какие именно права будут переданы концессионеру, какие требования к качеству работ или товаров при этом выдвигает концедент, в какой форме и с какой периодичностью будет выплачиваться вознаграждение и так далее.

Договор обязательно должен быть заключен в письменной форме, в противном случае соглашение может быть признано недействительным.

"Документ содержит много существенных условий. В первую очередь, это комплекс исключительных прав (далее КИП), который передается пользователю. Среди них обязательно должно быть право на товарный знак. Еще обязательны условия о вознаграждении и способах использования объектов, входящих в КИП, — отмечает Оксана Васильева. — Предоставление права использовать КИП нужно зарегистрировать в Роспатенте".

"Также необходимо соблюсти правила о лицензионном договоре. Например, указать товары, в отношении которых можно использовать товарный знак, — говорит Марина Милованова, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. — И помнить о стандартных реквизитах и условиях, которые обычно включают в договор (например, о порядке разрешения споров)".

Преимущества и недостатки концессий

К основным преимуществам использования концессии можно отнести следующее:

значительное снижение финансовой нагрузки, которая без помощи инвесторов легла бы на плечи государства, при этом сам объект сохраняется в государственной собственности. Причем инвестор получает гарантию прибыли, ведь в рамках соглашения ему обеспечена поддержка со стороны государства; Госдума повысила привлекательность концессий для частных инвесторов

текстом договора четко фиксируются все существенные условия взаимодействия государственных структур и инвесторов, что позволяет контролировать процесс эксплуатации объекта и привлечь компанию к ответственности в случае возможных нарушений;

концессионное соглашение заключается на достаточно долгий период, что позволяет устанавливать длительные и стабильные взаимоотношения с инвесторами.

В качестве недостатков эксперты называют:

заключение концессионного соглашения — достаточно сложный и продолжительный процесс. Изменить его условия даже при обоюдном согласии сторон также будет непросто;

далеко не для каждого объекта можно найти подходящего инвестора, так как перспективы получения прибыли при его эксплуатации для большинства компаний могут быть весьма сомнительными;

государство теряет полный контроль над объектом, пусть даже он и не переходит в собственность инвестора.



Примеры концессионных проектов

"Существует немало примеров успешных концессионных проектов, причем в самых разных отраслях: здравоохранение, образование, энергетика и т.д., — отмечает Оксана Васильева. — Например, концессионное соглашение в отношении имущественного комплекса систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города; соглашение о строительстве блочно-модульной газовой котельной определенной мощности. Также можно отметить, что на площадке Петербургского международного экономического форума в 2023 г. состоялась церемония подписания пяти концессионных соглашений по проектам, отобранным в рамках второй очереди конкурса по созданию сети современных кампусов".

"На сайте torgi.gov.ru в начале 2023 года заключались концессионные соглашения о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов и/или право пользования водными биоресурсами, а также об аренде имущества компаний с государственным участием, — добавляет Марина Милованова. — Правительством РФ были разработаны формы примерных концессионных соглашений и утверждены постановлениями Правительства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ". "Ростех" стал совладельцем управляющей компании в области строительства

Советы юристов

"Распространенными ошибками коммерческой концессии являются невнимательное прочтение подписываемого договора и неверная оценка рисков, — говорит доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Людмила Новицкая. — Важно обратить внимание на то, что регистрации подлежит не сам договор, а предоставление по нему права использовать комплекс исключительных прав правообладателя в предпринимательской деятельности пользователя. Без регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся".