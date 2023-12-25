МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Краудфандинг — это сбор средств от обычных людей через специальные онлайн-платформы для запуска проектов и реализации идей. Что это за способ финансирования, история появления и развития в России, как работает и чем отличается от стартапа и краудсорсинга, советы о том, как с помощью краудфандинга привлечь средства на личные цели, — в материале агентства Прайм. Мишустин поручил разработать меры кредитной поддержки для бизнеса

Краудфандинг

Краудфандинг или краудинвестинг — привлечение средств частных инвесторов на развитие проектов. Этот современный метод финансирования основан на сборе денежных средств большим количеством людей посредством специальных крауд-площадок. На сегодняшний день он стал эффективной альтернативой банковскому кредитованию и иным способам финансирования предпринимателей.

История появления

Несмотря на то, что термин предусматривает использование специализированных сайтов, сам метод краудфинансирования начал использоваться давно. Толчком к созданию краудфандинговых площадок послужила потребность в народном финансировании частных проектов. А формирование высокотехнологичной инфраструктуры способствовало возникновению новых способов привлечения инвестиций.

"В последние годы в Европе и Америке довольно эффективным инструментом для развития бизнеса стали крауд-технологии, которые постепенно начинают использоваться и в Российской Федерации для финансирования различных проектов. Однако в нашей стране институт крауд-технологий развит недостаточно", — отмечает Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Наталия Джиоева, генеральный директор инвестиционной платформы bizmall поясняет, что в 2012 году возник хаотичный рынок краудфинасирования, он был не очень популярен, но, тем не менее, работал и развивался. В 2015-2016 годах ЦБ РФ задумался о его регулировании, в 2019 году был принят закон № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ", чтобы защитить права частных инвесторов, очистить нишу от мошенников, помочь развитию направления. В России утвердили правила определения малых технологических компаний

Цели и как работает

Основная цель краудфандинга — собрать достаточное количество средств от людей, заинтересованных в проекте, чтобы реализовать его. Этот инструмент позволяет воплощать идеи и получать поддержку от широкой аудитории.

"Традиционно краудфандинг может быть использован для спонсирования различных проектов: благотворительность, бизнес-стартапы, культурные мероприятия, научные исследования, создание произведений искусства и новых технологий и прочее", — говорит Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Инструмент прост и не требует особых финансовых знаний, в отличие от торговли на бирже. Крауд-платформа самостоятельно оценивает финансовую отчетность заемщиков и присваивает компаниям рейтинг. По словам эксперта, у крупных крауд-площадок есть возможность автоинвестирования: средства инвестора распределяются автоматически равными частями, но не выше установленного лимита, между разными проектами, которые соответствуют выбранному уровню риска. Доходность инструмента в среднем по рынку составляет около 15-17%.

"Рынок коллективных инвестиций только формируется и налицо существенный разброс по секторам и специализации. Среди клиентов платформы могут оказаться как компании, желающие разместить среди инвесторов ценные бумаги и готовые их обеспечить высокой доходностью, так и малые предприятия, которым нужны деньги на покупку нового оборудования или открытие новой точки продаж уже зарекомендовавшего себя товара или услуги", — говорит Наталия Джиоева.

Платформы для краудфандинга

По словам экспертов, сегодня платформы, которые специализируются на займах, являются лидерами рынка коллективных инвестиций, это направление продолжает развиваться: общая сумма выданных займов инвестиционными платформами в марте текущего года составила чуть меньше 1,7 млрд рублей, при этом объем рынка вырос в 2,5 раза по отношению к марту 2022 года. Платформы регулярно проходят проверки ЦБ РФ: банк проверяет размещенную на сайте информацию. МТС выделит средства на доступ стартапов к виртуальной инфраструктуре

Наталия Джиоева сообщает, что сейчас в реестре более 70 инвестплатформ. Половина принадлежат профучастникам рынка и регистраторам, которым нужно было автоматизировать свои внутренние процессы. На коммерческом рынке остается чуть больше 30 платформ: 98% из них занимаются займами, остальные — акционированием.

Эксперт отмечает, что также набирают популярность платформы, специализирующиеся на краудинвестинге — размещении внебиржевых ценных бумаг. Такой вид привлечения инвестиций для отечественных компаний довольно нов, но весьма интересен.

"Сегодня краудинвестинг, как легальный инструмент инвестирования и привлечения средств, в Российской Федерации находится на этапе становления, но его перспективность очевидна. Как правило, он использует преимущественно крупные компании, в последние годы наблюдается рост заинтересованности в этом инструменте и со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства, самое крупное завершенное размещение ценных бумаг в 2021 году было произведено именно субъектом МСП на сумму более 250 млн рублей", — говорит Наталия Джиоева.

Если разделять платформы по секторам экономики, то в качестве лидеров стоит отметить компании, специализирующиеся на недвижимости. Специалист поясняет, что они привлекают средства, как в форме займов, так и путем продажи акций, а целью таких инвестиций, как правило, является возведение объектов и последующее управление ими.

"Не менее интересным и популярным направлением среди операторов платформ является привлечение инвестиций для компаний, которые работают или начинают работать на маркетплейсах, — отмечает эксперт. — Часть платформ проводит оценку рисков таких компаний, принимая во внимание не только бухгалтерскую и управленческую отчетности, но и опыт, показатели операционной деятельности на конкретном маркетплейсе, в частности, линейку предлагаемых товаров, динамику спроса, географию реализации и т.п.".

Отличие от стартапа и краудсорсинга

Краудфандинг по своей сути отличается от стартапа и краудсорсинга.

Отличия от стартапа:

Краудфандинг — это метод сбора средств, тогда как стартап — новый бизнес, создаваемый для решения конкретного рыночного потенциала.

Краудфандинг не обязательно связан с созданием нового предприятия; он может использоваться для финансирования проектов, деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и т.д. В то время как стартап — новое дело или предприятие, которое стремится к созданию и масштабированию коммерческого продукта или услуги.

В краудфандинге участвуют различные инвесторы и спонсоры, пожертвованиям которых нередко не требуется ожидание финансовой отдачи. В стартапе инвесторы ожидают получить прибыль или долю в предприятии.

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Краудфандинг связан с финансированием проектов путем привлечения средств от массовой аудитории через интернет-платформы. В то время как краудсорсинг — это разделение задач или привлечение внешних ресурсов и идей для выполнения проектов через интеллектуальный аутсорсинг при помощи интернета.

Краудфандинг имеет цель финансирования, а краудсорсинг направлен на решение определенных задач или привлечение нужных навыков и экспертизы.

В краудфандинге основной акцент делается на сборе финансовых средств, а в краудсорсинге — на сотрудничестве между сообществом людей и достижении конечного результата.

В то же время, эти понятия могут взаимодействовать и использоваться совместно. Краудфандинг может быть использован для финансирования стартапов, а краудсорсинг для привлечения дополнительных ресурсов или экспертизы проектов, финансируемых через краудфандинг.

Виды и модели

Изначально краудфандинг в теории условно делился на четыре типа. О них рассказала Оксана Васильева:

безвозмездное пожертвование (англ. Donation Crowdfunding): жертвователь вкладывает ресурсы с целью помощи, а не для получения какого-либо вознаграждения, в качестве мотивации выступают определенные внутренние убеждения или желание решить какую-либо социальную проблему.

финансирование за вознаграждение, наградной, товарный краудфандинг (англ. Reward Crowdfunding): финансирование осуществляется для получения не только нематериальных благ в виде удовлетворенности от решения социальной проблемы или оказания помощи, но и для получения какого-либо, пусть даже символического, но материального вознаграждения в виде товара или услуги.

финансирование в виде кредита (англ. Crowdfunded Lending): финансирование проектов путем выдачи кредита с дальнейшим возвратом вложенных средств и процентов за пользование этими средствами.

финансирование с целью инвестирования (англ. Equity Crowdfunding): осуществление коллективных инвестиций в проект с целью будущего участия в управлении компании, получения ценных бумаг, распределения прибыли и так далее.

В настоящее время краудфандинг условно можно поделить на две категории:

вложения в виде пожертвований;

краудлендинг или краудинвестинг.

Ярослав Баджурак поясняет, что в первом случае люди могут внести денежные средства, чтобы, например, безвозмездно поддержать благотворительный проект. Или другой распространенный кейс: человек может проспонсировать независимые студии, которые занимаются разработкой видеоигр, рассчитывая получить ранний доступ к продукту. Во втором случае инвесторы могут профинансировать компанию, выдав ей займ под проценты. Также средства на развитие целого бизнеса могут привлекаться в обмен на акции компании.

Плюсы и минусы

Положительные и отрицательные стороны краудфандинга перечислила Людмила Новицкая, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ: Глава ЕЦБ призвала создать в Европе единый регулятор рынка капиталов

положительный момент — это возможность (как правило, очень быстро) собрать недостающую сумму, с помощью использования интернет-платформ можно охватить значительную часть инвесторов, а также снизить риски для стартапера;

к отрицательным сторонам можно отнести то, что есть риск потерять авторство (этого можно избежать, если заранее продумать защиту авторского права), необходимость внимательно ознакомиться с правилами и условиями конкретной краудфандинговой площадки.

Как успешно запустить крауд-проект

Главное в краудфандинге — интересная идея. Если она будет привлекательной, то можно быстро собрать деньги и полностью ее реализовать. Чтобы запустить крауд-проект Оксана Васильева советует придерживаться определенного плана:

выбрать платформу и изучить ее условия;

определить категорию проекта;

выявить целевую аудиторию;

дать четкое название;

продумать цель и задачи;

просчитать бюджет;

определить сроки;

подготовить видеообращение;

разработать описательную часть проекта с красивыми изображениями;

продумать вознаграждение для участников.

Развитие краудфандинга в России

В России краудфандинг развивается и имеет потенциал. Но по данным исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", 72% опрошенных россиян не знают, что такое краудфандинг, а 17% признались, что больше доверяют традиционным инструментам инвестирования. При этом краудфандинг, по мнению Ярослава Буджурака, является довольно перспективным инструментом как для малого и среднего бизнеса, которому сложнее получить кредитование банке, так и для инвесторов, которые ищут новые варианты диверсификации активов. Процент по выданному на крауд-платформах займу выше, чем в банке, и зависит от надежности бизнеса: чем меньше доверия к проекту, тем больше риски и вероятность невозврата средств.

"Действия ЦБ также указывают на развитие отрасли: с 2020 года все краудфандинговые платформы входят в специальный Реестр операторов инвестиционных платформ Банка России. На данный момент в нем состоит уже 71 компания. Кроме того, в своем исследовании ЦБ оценил объем рынка краудфандинга: в 2022 году он увеличился в 1,5 раза и достиг 20,4 млрд рублей», — говорит специалист.

По словам Наталии Джиоевой, по результатам 2023 года рост также есть, но не такой взрывной, на уровне где-то 15%. Но здесь важно отметить, что если в 2021-2022 году наблюдался рост выдачи займов через инвестплатформы, то в этом году вперед вышел краудинвестинг (инвестирование в капитал компаний и приобретение их ценных бумаг). За первые девять месяцев 2023 года, по данным Банка России, краудлендинг вырос на 34% в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год, а круадинвестинг — на 52%. Собянин: венчурные инвесторы смогут получить новую финансовую поддержку

"С 2024 года популярность инвестиционных платформ может кратно вырасти, так как законопроект, который запретит юрлицам привлекать деньги граждан напрямую, уже на третьем чтении. С принятием закона, привлечение средств компаниями, не обладающими соответствующими полномочиями от ЦБ РФ, будет невозможно в легальном периметре. Привлекать средства частных инвесторов смогут только уполномоченные финансовые учреждения, в их числе и операторы инвестиционных платформ", — поясняет эксперт.

Рекомендации экспертов

Опытные инвесторы знают, что высокая доходность всегда сопряжена с повышенными рисками, которые ложатся на плечи инвестора. Поэтому для успешного инвестирования на крауд-платформах есть ряд правил. В первую очередь, Ярослав Баджурак советует проверить, состоит ли площадка в реестре ЦБ, как давно она имеет лицензию. Кроме того, нужно обратить внимание на процент дефолта на площадке — займов, которые компании не смогли вернуть инвесторам. Чем ниже этот процент, тем тщательней платформа проверяет заемщиков на старте. Изучить, как платформа разбирается с дефолтными займами: сама занимается возвратом средств или оставляет инвесторов один на один с проблемой. Возможно, на площадке существует вторичный рынок, который позволяет продать просроченный займ заинтересованным инвесторам. Также нужно оценить разнообразие заемщиков, представленных на платформе.