МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ, Роман Серов. В феврале 2022 года страны Запада начали вводить беспрецедентные по объему пакеты санкций в отношении России. За прошедшие два года уже можно подвести некоторые итоги и оценить, как и на что повлияли ограничения. Сами удивились: Запад тащит вверх экономику России

ВВП по итогам 2023 года вырос неожиданно сильно — на 3,6 процента. И это при том, что в начале года экономисты пророчили спад и даже обвал. "За 2023 год экономика России показала рост выше, чем прогнозировалось и ожидалось. Это говорит об устойчивости, которая оказалась сюрпризом на фоне негативных прогнозов Запада", — говорит Егор Диашов, генеральный директор инвестиционной компании "Диалот".

В какой-то степени это можно объяснить эффектом низкой базы 2022 года, который завершился спадом. Но и относительно предкризисного 2021-го прошлогодний рост составил 2,3 процента. Это достаточно много — ВВП Евросоюза год от года подрастает в районе 1 процента. А рост мировой экономики в прошлом году, по оценке Всемирного банка, лишь немного превысил 2 процента.

Где прибыло

Валовая добавленная стоимость секторов (аналог роста ВВП в отраслевом разрезе) увеличилась на 3,4 процента. При этом Россия (хотя и вынужденно под влиянием санкций и необходимости укрепления армии) стала усиленно финансировать развитие обрабатывающей промышленности. Обработка в целом выросла за этот период на 4,8 процента. "И это при всех издержках драконовских санкций в определенной мере позволяет лечить голландскую болезнь российской экономики", — рассуждает Валерий Миронов, заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ.

Ускоренными темпами росло производство электронных и готовых металлических изделий (прирост 31 и 26 процентов соответственно), прочих транспортных средств и электрооборудования — на 23 и 17 процентов, мебели — почти на 15 процентов. Растут машиностроение, микроэлектроника и фармацевтика.

Конечно, немалая доля этого прироста пришлась на ОПК. Однако военная продукция вполне способна стать для России "новой нефтью" — с учетом роста спроса на нее в мире и возможного увеличения экспорта. Да и в целом военное производство достаточно высокотехнологично и стимулирует другие отрасли экономики. Так, в США на "оборонку" приходится порядка половины бюджета.

Рост отмечен в строительстве — на 14 процентов, в сфере телекоммуникаций, гостиниц и общепита — на 11 и 15 процентов соответственно, в финансовом секторе — на 11 процентов, сельском хозяйстве — на 7 процентов, в сфере транспорта — на 3 процента. Эти показатели говорят сами за себя.

Где убыло

Бесспорно, нельзя однозначно утверждать, что санкции пошли нам во благо. Многие секторы экономики просели. Так, добыча полезных ископаемых сократился на 1,4 процента, по газу проседание до 5 процентов. Но с учетом нефтяного эмбарго и сокращения в разы трубопроводных поставок газа в Европу это вовсе немного. И тут пришли русские. Мировые реки золота потекли вспять

Подсчитывает убытки брендовый сектор — многие компании ушли из России. Купить их продукцию по-прежнему можно — помогает параллельный импорт, но ассортимент сузился, а цены выросли. Резко упало производство автомобилей внутри страны (более чем на 40 процентов) и бытовой техники (более чем на 35%). Эта продукция стала усиленно завозиться по импорту и подорожала. Под влиянием экспортных ограничений сократилась деревообработка (примерно на 10 процентов) и выпуск другой продукции леспромышленного комплекса.

Главный пострадавший

При этом санкции ударили и по самим их организаторам. Но не в равной степени. В самом выигрышном положении США, которые все это и затеяли. С одной стороны, перекосы мирового экспортного рынка во многом поддерживают высокую инфляцию в США на максимумах за несколько десятилетий. С другой — весь необходимый импорт из России (например, уран) они себе оставили, при этом неплохо зарабатывают на поставках СПГ в Европу в качестве замены дешевого трубопроводного газа.

А вот ЕС переживает серьезные проблемы. Экономика "локомотива еврозоны" — Германии падает не первый квартал, промышленность и сельское хозяйство переживают упадок. США вчистую выигрывают, разрушая конкурента, а сам ЕС превращается в задний двор Соединенных Штатов и становится американским колониальным рынком, отметил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

"ЕС — это главная проигравшая сторона, а Германия потеряла больше всех остальных. Она утратила своё главное конкурентное преимущество, которое состояло в возможности покупать необходимые ресурсы в России", — рассуждает он.

В перспективе "неамериканский Запад" продолжит экономически деградировать и погружаться всё глубже в социальную депрессию. Больше всего пострадают страны ЕС, элиты которых работают на американцев. И многие уже это понимают — отсюда массовые протесты и рост популярности партий, нацеленных на поддержку собственной экономики, а не на антироссийские меры. То есть, плачут вовсе не те, на кого все это изначально было нацелено.

Перспективы и планы

Очевидно, что в ближайшей перспективе санкции никуда не денутся, а лишь будут ужесточаться. Россия продолжит к ним приспосабливаться и развивать отношения с дружественными странами. Мир уже не будет прежним — усилится разделение на блоки, протекционизм, возникнут новые логистические связи и объединения. На главного союзника России готовится атака из США

Экономика тоже будет развиваться своим чередом. В качестве позитивного примера можно привести опыт Ирана — страны, находящейся под санкциями уже не одно десятилетие. После очередного витка ограничений 2018 года ситуация была тяжелая- инфляция доходила до 40 процентов. Но ничего не рухнуло: стали активно развиваться нефтехимия и нефтепереработка, а из несырьевых отраслей — фармацевтика и автопром. Достижения в этих отраслях можно оценивать, как довольно успешные на уровне региона, фармацевтическая продукция экспортируется в Ирак, Афганистан, Среднюю Азию, а автопром (преимущественно специализируется на лицензионном выпуске автомобилей европейских и азиатских марок) дает почти 10 процентов от ВВП страны.

Наложение санкций на центробанк привело к легализации криптовалюты, которую ранее планировалось запретить из опасений оттока капитала из страны. Майнинг в Иране приносил пару лет назад около 700 миллионов долларов в год. С его помощью страна эффективно расходует нефть на производство электроэнергии, обходит санкции при оплате импортных товаров, дает людям работу. Также в стране стали развиваться финтех и фондовые рынки: на сегодняшний день в Иране функционируют десятки финтех-стартапов, специализирующихся на страховании, денежных переводах, рассказал Миронов.

Очевидно, что санкции усложняют производственные процессы, как в плане поставки товаров и технологий, необходимых в производстве, так и по поиску рынков сбыта. Однако нехватка импортных товаров дает стимул внутреннему производству, что привело к созданию новых рабочих мест. Развивается логистика и "серые" торговые схемы, которые в перспективе имеют все шансы стать белыми.

Россия не находится в столь суровой изоляции, да это и невозможно с учетом масштаба нашей экономики. "Она вообще не изолирована никак, поэтому мы будем не просто развиваться, но и интенсивно расти", — подытожил Колташов.