МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Китайская провинция Гуандун певрой в Поднебесной начала экспортировать в Россию автомобили с пробегом. Другие направления такого экспорта региона — Камбоджа, Мьянма, Вьетнам и Лаос, пишет China Daily со ссылкой на китайскую таможню.

За текущий год в Гуандуне планируют продать за границу порядка трех тысяч автомобилей с пробегом, первая партия в Россию состояла из 300 машин. Суммарная стоимость партии — $2,5 миллиона.

В мае текущего года властями Китая был утвержден список из 10 регионов, которым разрешен вывоз за рубеж подержанных авто.Экспортировать можно не только машины китайских брендов, но и мировых торговых марок. Главное условие — чтобы они были произведены на территории Китая.

Как пишет Аналитическое агентство "Автостат", за I квартал текущего 2019 года на рынке машин с пробегом в России было продано 17,5 тыс китайских авто. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 4%.