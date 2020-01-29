МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Сотрудники немецкой автомобильной компании Volkswagen в Пекине после окончания новогодних каникул на две недели переходят на режим работы из дома из-за вспышки коронавируса, передает немецкое издание Automobilwoche.

Сейчас в Китае праздничные выходные по случаю Нового года по лунному календарю. Изначально выходные должны были продлиться с 25 января по 31 января, однако из-за вспышки коронавируса власти приняли решение продлить их до 2 февраля. Многие компании в этот период не работают.

Число сотрудников Volkswagen в Пекине составляет около 3,5 тысячи человек. Кроме того, как сообщили в компании, временно прекращены командировки в Китай.

"Мы стремимся обеспечить здоровую и безопасную рабочую среду для наших коллег", — цитирует издание сообщение Volkswagen.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались.