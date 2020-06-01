МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Средневзвешенная цена новой легковой машины в России в январе-апреле 2020 года выросла на 10% в годовом выражении до 1,688 миллиона рублей, следует из данных аналитического агентства "Автостат".

"Согласно оценке "Автостата", по итогам четырех месяцев 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране составила 1 миллион 688 тысяч рублей. Это на 9,7% выше, чем в январе – апреле 2019-го. При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 миллиона 967 тысяч рублей, а отечественного автомобиля – 698 тысяч рублей", — подсчитали аналитики.

Средневзвешенная цена автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Автомобили в России начали дорожать под воздействием увеличения курса основных мировых валют к рублю во второй половине марта. Тогда машины Renault подорожали на 1,14%, Volkswagen поднял цены на популярные модели на 17-90 тысяч рублей, Kia — на 1% практически на всю линейку, машины Peugeot и Citroen — на 2%, "АвтоВАЗ" — также на 1% с 1 апреля.

Кроме этого, "АвтоВАЗ" с начала мая поднял цены на автомашины, примерно, на 1%, также представитель BMW говорил РИА Новости в мае, что компания планирует поднять цены в диапазоне от 0% до 5%, а представитель Kia сказал, что с 8 мая на ряд моделей цены выросли на 5-20 тысяч рублей. По данным аналитики портала "Цена авто", в мае также изменились цены у Mitsubishi, Jeep, Infiniti и Mini, подорожали отдельные комплектации Skoda, Suzuki и Chery.

Производители повышают цены на автомобили на падающем рынке в России, и в этом есть логика, а сама тенденция продолжится, говорил РИА Новости аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов. По его словам, идет поступательное повышение цен на машины, просто никто не делает этого резко и одномоментно, и связано оно с тем, что растут издержки из-за девальвации рубля, потому что доля импортных комплектующих достаточно большая и так или иначе это должно быть отражено в ценах, если концерны не хотят субсидировать эти издержки.