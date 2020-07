10 июл — Dow Jones. Авторынок Китая в июне продолжал восстанавливаться после вызванного пандемией кризиса, но дилеры не стали оптимистичнее оценивать настроения потребителей.

В июне по сравнению с июнем прошлого года продажи автомобилей в Китае выросли на 11,6%, до 2,3 млн единиц, сообщила в пятницу Китайская ассоциация автопроизводителей.

По расчетам Wall Street Journal, во 2-м квартале продажи на крупнейшем в мире авторынке выросли на 10,4%. Этому способствовало возобновление работы предприятий и государственная поддержка покупок автомобилей. В 1-м квартале продажи упали на 42,4%, а с апреля начался их рост, в основном за счет продаж коммерческих автомобилей.

В Ford Motor Co. сообщили, что продажи компании в Китае во 2-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 3%, а продажи General Motors Co. и Nissan Motor Co. Сократились на 5,3% и 3,9% соответственно.

В ассоциации автопроизводителей сказали в четверг, что не ожидают сильного государственного стимулирования отрасли во втором полугодии, так как китайский авторынок, менее зависимый от внешней торговли, чем другие отрасли экономики страны, восстанавливается после пандемии и работает более стабильно, чем многие другие сектора.

В июне запасы у дилеров увеличились, что стало сигналом об ослаблении спроса и усилило давление на продавцов, сказали в Китайской ассоциации автодилеров в среду.

В этой ассоциации ожидают охлаждения рынка в июле после того агрессивных рекламных акций производителей в мае и в июне.

Рост продаж от автопроизводителей дилерам опережает рост розничных продаж потребителям, что демонстрирует разрыв между реальным спросом рынка и официальным данным по продажам. В июне по сравнению с июнем прошлого года розничные продажи легковых автомобилей сократились на 6,2%, сообщили в Китайской ассоциации пассажирских автомобилей.

По данным ассоциации автопроизводителей, в июне по сравнению с таким же периодом прошлого года продажи автомобилей на новых источниках энергии сократились на 33,1%, до 104 000 единиц.

