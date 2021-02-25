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Власти Москвы предупредили о возможных девятибалльных пробках
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На дорогах столицы в четверг, 24 февраля, возможны сильные пробки — вплоть до 9 баллов к вечеру, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. По прогнозам... ПРАЙМ, 25.02.2021
пробки, москва, новости, бизнес, общество , авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. На дорогах столицы в четверг, 24 февраля, возможны сильные пробки — вплоть до 9 баллов к вечеру, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
По прогнозам города, днем пробки в Москве составят 5-6 баллов.
"Сейчас пробки в городе 5 баллов", — сообщает Дептранс.
Отмечается, что утром дорожное движение в центр затруднено на:
- Щелковском шоссе,
- Волгоградском проспекте,
- шоссе Энтузиастов.
Также затруднения наблюдаются на 32-м и 46-м км МКАД на внутренней стороне; на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады.