МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. На дорогах столицы в четверг, 24 февраля, возможны сильные пробки — вплоть до 9 баллов к вечеру, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

По прогнозам города, днем пробки в Москве составят 5-6 баллов.

"Сейчас пробки в городе 5 баллов", — сообщает Дептранс.

Отмечается, что утром дорожное движение в центр затруднено на:

Щелковском шоссе,



Волгоградском проспекте,

шоссе Энтузиастов.



Также затруднения наблюдаются на 32-м и 46-м км МКАД на внутренней стороне; на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады.