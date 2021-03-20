МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Создатель и руководитель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем микроблоге в Twitter прокомментировал по-русски новость о пытавшемся взломать его сайт произвоидетя электрокаров россиянине Егоре Крючкове.

Напомним, что Крючков свою вину признал.

Маск опубликовал запись в Twitter, где использовал дореформенную орфографию русского языка.

"Преступленіе и наказаніе", — написал миллиардер название романа русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

Напомним, что накануне, 19 марта, 27-летний россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организации кибератаки на компьютерную сеть компании Tesla.

Крючков с соучастниками летом прошлого 2020 года пытался нанять за вознаграждение в размере одного миллиона долларов США сотрудника компании, чтобы тот внедрил троянскую программу во внутреннюю сеть Tesla.

После этого россиянин, по данным следствия, намеревался шантажировать владельцев и руководство автопроизводителя.