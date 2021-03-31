ВАШИНГТОН, 31 мар — ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил, что смена названия подразделения в США на Voltswagen of America была первоапрельской шуткой, название подразделения останется прежним, сообщил газете Wall Street Journal представитель компании. СМИ: Volkswagen в США сменит название на Voltswagen

По словам представителя Volkswagen в Германии, смена названия была задумана как первоапрельская шутка, чтобы вызвать обсуждения стратегии компании, связанной с электромобилями, однако люди восприняли ее всерьез.

"Мы не хотели никого вводить в заблуждение. Все это — маркетинговая акция, чтобы люди говорили о (первом полностью электрическом кроссовере Volkswagen) ID.4", — заявил представитель компании.

В ночь на вторник СМИ сообщили, что Volkswagen случайно опубликовал пресс-релиз, в котором объявлялось о грядущем переименовании американского подразделения концерна в Voltswagen of America. Релиз якобы был датирован 29 апреля, но был быстро удален с сайта концерна. После этого во вторник Volkswagen Group опубликовал пресс-релиз, в котором официально подтвердил смену названия своего подразделения в США на Voltswagen of America.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.