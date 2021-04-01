МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В России с 1 апреля вступает в силу новый регламент проведения экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на интернет-портал правовой информации. Россиянам рассказали, как теперь сдавать экзамен на права

Одним из главных изменений стала отмена "площадки" как отдельного этапа экзамена — практические навыки вождения теперь будут оцениваться только "в городе", то есть в условиях реального дорожного движения.

Новое правило распространяется на тех, кто хочет получить право на управление легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и другим общественным транспортом. Для мотоциклов продолжит действовать прежний порядок.

Другие изменения касаются списка ошибок и присутствия на экзамене третьих лиц. Изменен перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы. За недочеты можно получить один, два или три штрафных балла в зависимости от того, насколько сильно они влияют на безопасность движения. Для успешной сдачи экзамена нужно набрать не больше пяти штрафных баллов.

В отдельный блок вынесены грубые ошибки, после которых экзамен будет считаться проваленным. Это, например, непристегнутый ремень и использование телефона во время движения.

Также теперь во время экзамена в машине имеет право присутствовать третий человек. Это может быть представитель автошколы и общественных объединений либо ожидающий своей очереди экзаменуемый. Предполагается, что такая мера повысит прозрачность процесса и поможет разрешить возможные спорные ситуации.

Сдавать экзамен на водительские права разрешено с 16 лет. По действовавшему ранее регламенту это можно было делать с 17 лет, а сесть за руль — с 18. Теперь сдать экзамен можно на год раньше, для этого требуется согласие родителей, если человек еще не признан полностью дееспособным — вступил в брак, работает по трудовому договору или занимается предпринимательством.