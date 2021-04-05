МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство России внесло на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, который предусматривает увеличение максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в состоянии алкогольного опьянения с двух до трех лет. Текст документа опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности РФ в понедельник, 5 апреля.

"Назначение более строгого наказания будет обеспечиваться путем увеличения сроков лишения свободы и принудительных работ (до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет)", — отмечается в пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации".

В материалах также предлагается увеличить размер штрафа. Сейчас максимально он составляет 300 тысяч, авторы инициативы предлагают изменить его на "от 300 до 500 тысяч рублей". Либо — в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет.

Помимо этого предлагается пополнить перечень основных видов наказаний:

исправительными работами на срок до двух лет,

ограничением свободы на срок до трех лет.



Что касается рабочих взаимоотношений, то новый проект предусматривает увеличение срока дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности, а также заниматься определенной деятельностью до шести лет. Сейчас этот срок максимально составляет три года.