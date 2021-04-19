МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. "Камаз" увеличил продажи грузовых автомобилей в первом квартале 2021 года на 51%, до 9,8 тысячи машин, следует из презентации компании, представленной её гендиректором Сергеем Когогиным. "Камаз" в первом квартале увеличил производство почти на треть

Из них в России было продано 8,6 тысячи автомобилей (+53%), на экспорт — 1,3 тысячи грузовиков (+40%).

Выросли в первом квартале, на 25%, и продажи автобусов, до 323 машин.

Когогин уточнил, что в планах компании существенно увеличить бизнес-план производства грузовых автомобилей. Ранее автопроизводитель говорил о намерении выпустить 37 тысячи машин для российского и экспортных рынков. В начале прошлого года "Камаз" производил 185 грузовиков в сутки, цель на второе полугодие — 210 машин в сутки, заявил топ-менеджер. "Камаз" выпустил первый электробус-гармошку

В презентации компании также отмечается, что чистая прибыль "Камаза" по МСФО по итогам первого квартала составила 599 миллионов рублей против убытка 1,87 миллиарда годом ранее. Выручка за отчётный период выросла на 31%, почти до 50 миллиардов рублей.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.