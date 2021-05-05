МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Непонятные разметки и странные знаки стали популярными "ловушками" сотрудников ГИБДД в Москве. О том, в каких местах дорожные инспекторы ловят невнимательных водителей, рассказал "МК" автоэксперт Александр Шумский. Назван запрет для водителей, нарушение которого может стоить жизни

• Выезд на встречную полосу из-за непонятной разметки

Водители с крайней право полосы справа едут по разметке, которая указывает на возможность поворота направо. Потом они случайно оказываются на встречной полосе, и сдают назад, пока никто не увидел, отметил Шумский. Через такт светофора все повторяется. Знак "кирпича" перед съездом имеется, но он висит слишком высоко, и автомобилисты его не видят. Инспекторы ГИБДД регулярно дежурят на этом участке.

• Водители задевают двойную сплошную полосу

Автоэксперт рассказал, что при съезде на Трофимова и 2-й Трофимовский проезд машины едут прямо по односторонней дороге, а потом дорога превращается в двустороннюю. Слева резко возникает встречная полоса. Ситуацию осложняет практически стертая разметка, поэтому водители проезжают вперед без учета появившегося встречного направления и зацепляют пересечение двойной сплошной.

• Путают трамвайные пути слева Названа новая угроза для водителей при продаже машины

После односторонней дороги автовладельцы выезжают на улицу с движением в обе полосы и оказываются на «встречке». Такая ловушка находится в районе пересечения Нагатинской улицы с Нагатинским бульваром.

Как объяснил Шумский, водителей сбивают с толку трамвайные пути слева: "Трамвайные пути уходят налево, некоторые водители проезжают вслед за трамваем и в итоге выезжают на встречную полосу. Потому что "встречка" начинает смешаться, а понять это должна помочь полустертая разметка".

• Разворот на красный сигнал светофора

Автоэксперт напомнил, что на перекрестке Автозаводской улицы и улицы Мастеркова стоп-линия и светофоры распложены так, что водители думают, что успеют развернуться до выезда на перекресток. Но при этом маневре авто проезжает на красный сигнал.

• Камера ловит опоздавших на поворот

Очередная "ловушка" ГИБДД находится на улице Косыгина. Под площадью Гагарина невозможно развернуться на Ленинский проспект из-за сплошной разметки.

• Съезд в никуда

На 71-м километре внешней стороны МКАД, в районе бизнес-цента "Гринвуд" водители могут случайно съехать на дублер, откуда нет выезда. Охранники центра не пускают авто без пропуска на стоянку, чтобы развернуться.