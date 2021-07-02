МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" увеличил продажи машин в России в первом полугодии на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 200,2 тысячи штук, говорится в сообщении компании.

"Несмотря на продолжающуюся нестабильную экономическую ситуацию и дефицит импортных компонентов, с января по июнь в РФ было продано 200 219 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 14,9% выше результатов первого полугодия 2019 года", — отмечается в сообщении. Стало известно, почему "Автоваз" выпускает машины без магнитолы

В июне продажи отечественного автопроизводителя также показали значительный рост — на 43,1% (и на 30,3% к "доковидному" июню 2019 года), составив более 40 тысяч машин.

Лидером продаж у "АвтоВАЗа" в июне традиционно остается Lada Granta — 14,1 тысячи автомобилей. На втором месте Lada Vesta — 11,9 тысячи машин. Замыкает тройку Largus с результатом в 5,7 тысячи автомобилей. Продолжают расти и продажи моделей семейства Niva – совокупные продажи Niva Travel и Niva Legend в июне составили 5,4 тысячи автомобилей, уточнили в "АвтоВАЗе".

"Мы с удовлетворением отмечаем продолжение роста продаж автомобилей Lada на фоне общего оживления рынка. Безусловно, этому способствовало обновление двух наших популярных моделей, Niva Travel и семейства Largus, а также старт продаж автомобилей Lada с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c Яндекс.Авто", — отметил исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Оливье Морне.