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Автопроизводителям пообещали решить проблему с дефицитом чипов
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Крупнейший в мире поставщик чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) увеличит по итогам года выпуск чипов на 60%. Компания также собирается открыть новые заводы по... ПРАЙМ, 16.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Крупнейший в мире поставщик чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) увеличит по итогам года выпуск чипов на 60%. Компания также собирается открыть новые заводы по производству комплектующих.
Ее конкурент United Microelectronics Corporation также объявил о расширении своих производственных мощностей, на которое собирается потратить $3,6 миллиарда.
По словам гендиректора TSMC Чун-Чинга Вэя, нехватка чипов значительно сократится уже в июле, пишет "Секрет фирмы". Издание ссылается на аналитиков из HS Markit, которые прогнозируют, что дефицит чипов сократится до сентября.
Автопром — одна из отраслей, которая сразу отреагировала на нехватку чипов. Дефицит зафиксировали в конце 2020 года, когда были остановлены профильные заводы из-за пандемии коронавируса.
Российский "АвтоВАЗ" также пострадал от дефицита чипов.