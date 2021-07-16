МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Крупнейший в мире поставщик чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) увеличит по итогам года выпуск чипов на 60%. Компания также собирается открыть новые заводы по производству комплектующих.

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По словам гендиректора TSMC Чун-Чинга Вэя, нехватка чипов значительно сократится уже в июле, пишет "Секрет фирмы". Издание ссылается на аналитиков из HS Markit, которые прогнозируют, что дефицит чипов сократится до сентября.

Автопром — одна из отраслей, которая сразу отреагировала на нехватку чипов. Дефицит зафиксировали в конце 2020 года, когда были остановлены профильные заводы из-за пандемии коронавируса.

Российский "АвтоВАЗ" также пострадал от дефицита чипов.