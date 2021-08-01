МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Около 10% всех производимых в России автомобилей к 2030 году будут электрическими, заявил РИА Новости соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Боровков. Анталья и ряд других провинций Турции объявлены зоной бедствия

Эксперт считает, что достичь показателя в 10% позволит реализация проекта "Электро-автомобиль и водородный автомобиль".

"Электро-автомобиль и водородный автомобиль" является одним из пяти проектов-маяков. Его цель — создать линейку электромобилей и автомобилей на водородном топливном элементе, а также зарядную и заправочную инфраструктуру. Реализация проекта-маяка позволит достичь доли не менее 10% в общем объеме производства транспортных средств в РФ в 2030 году", — сказал Боровков.

К 2024 году в России произведут не менее 25 тысяч электроавтомобилей, считает он. По его словам, к этому сроку в стране построят около 9 тысяч зарядных станций, а к 2030 году их число увеличится до 72 тысяч.

По данным соруководителя рабочей группы "Технета", на развитие рынка электрокаров к 2024 году планируется привлечь более 73,5 миллиарда рублей частных инвестиций, а к 2030 году — не менее 498 миллиардов рублей частных инвестиций. Россияне стали вдвое чаще оплачивать крупные покупки кредитками

"В целом объем дополнительных налоговых поступлений от отрасли составит не менее 20,6 миллиарда рублей в консолидированный бюджет РФ. К 2030 году этот показатель вырастет до 460 миллиардов рублей", — указал он.