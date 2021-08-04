МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Приходящаяся на группу чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. по итогам первого квартала 2021-2022 финансового года (с 1 апреля по 30 июня) выросла в 5,6 раза, составив 897,832 миллиарда иен (8,2 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию достигла 321,11 иены (2,9 доллара) против 56,87 иены (0,52 доллара) годом ранее. Выручка Toyota увеличилась в 1,7 раза — до 7,9 триллиона иен (72,6 миллиарда долларов). Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 53,5 пункта

Toyota ожидает выручку на уровне 30 триллионов иен (274,7 миллиарда долларов) по итогам 2021-2022 финансового года. Операционная прибыль, по прогнозу, составит 2,5 триллиона иен (22,9 миллиарда долларов). Чистая прибыль ожидается на уровне 2,3 триллиона иен (21 миллиард долларов).

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.