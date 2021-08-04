МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящийся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2021-2022 финансового года, завершившегося 30 июня, составила 222,5 миллиарда иен (около 2 миллиардов долларов) против убытка в 80,87 миллиарда иен (740 миллионов долларов), сообщается в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 128,87 иены (1,8 доллара) против убытка год назад в 46,84 иены (0,43 доллара) на акцию. Выручка Honda выросла почти в 1,7 раза и составила 3,584 триллиона иен (32,8 миллиарда долларов). Чистая прибыль Sony в первом квартале 2021-2022 фингода выросла на 9,4%

По итогам 2021-2022 финансового года, который завершится 31 марта 2022 года, компания ожидает рост выручки на 17,3% в годовом выражении, до 15,45 триллиона иен (141,5 миллиарда долларов). Увеличение чистой прибыли за год составит 1,9%, до 670 миллиардов иен (6,1 миллиарда долларов), ожидает компания.

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.