МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск счел странным, что президент США Джо Байден не пригласил компанию на мероприятие в Белом доме, посвященное электромобилям. Глава совета директоров Tesla продала акции компании

"Да, кажется странным, что Tesla не пригласили", — написал Маск в ответ на сообщение в Twitter одного из пользователей соцсети.

Согласно данным издания Business Insider, на долю Tesla приходилось около 74% продаж электромобилей в США за последние три года.

Мероприятие по электромобилям в Белом доме, прошедшее в четверг, включало переговоры президента Байдена и руководителей таких автомобильных компаний как Ford и General Motors. В рамках встречи президент США Джо Байдена подписал указ, ставящий задачу довести к 2030 году долю электромобилей до половины от всех продаваемых в стране пассажирских транспортных средств.