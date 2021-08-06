Маск удивлен, что Tesla не пригласили на встречу по электромобилям в Белом доме
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск счел странным, что президент США Джо Байден не пригласил компанию на мероприятие в Белом доме, посвященное электромобилям.
"Да, кажется странным, что Tesla не пригласили", — написал Маск в ответ на сообщение в Twitter одного из пользователей соцсети.
Согласно данным издания Business Insider, на долю Tesla приходилось около 74% продаж электромобилей в США за последние три года.
Мероприятие по электромобилям в Белом доме, прошедшее в четверг, включало переговоры президента Байдена и руководителей таких автомобильных компаний как Ford и General Motors. В рамках встречи президент США Джо Байдена подписал указ, ставящий задачу довести к 2030 году долю электромобилей до половины от всех продаваемых в стране пассажирских транспортных средств.
https://1prime.ru/auto/20210806/834388852.html
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