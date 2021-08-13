МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" 16 августа возобновит работу после корпоративного отпуска, однако не будет выпускать Lada Granta еще как минимум неделю из-за дефицита электронных комплектующих, говорится в сообщении автопроизводителя. По этой же причине ожидается приостановка производства Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero с 20 августа. "Соллерс Форд" приостановит производство на две недели

При этом Lada Niva будет выпускаться в ограниченном количестве с 16 по 19 августа, уточнили в компании.

"Нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией "Bosch Самара", продолжает негативно влиять на график производства на заводе в Тольятти — Линия № 5 (Granta) будет остановлена на всю рабочую неделю (16-20 августа), Линия № 3 (Niva) будет производить ограниченное количество автомобилей с понедельника по четверг (16-19 августа), а линия № 1 (платформа B0) будет работать в течение 2 дней (18-19 августа)", — отмечается в сообщении.

В "АвтоВАЗе" уточнили, что персоналу за время простоя будет выплачиваться 2/3 среднего заработка в соответствии с российским законодательством.