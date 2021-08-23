МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует с 2022 года запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам, сообщается на сайте кабмина. Правительство поделилось планами по развитию рынка электромобилей

Ранее в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что утвердил концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет. Он подчеркнул, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, будущее.

"Важнейшее направление работы – поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам", — раскрыла пресс-служба кабмина подробности утвержденной концепции.

Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты.

Добавляется также, что на аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов. "Полный перечень мероприятий, направленных на развитие этой подотрасли, будет представлен в течение трех месяцев", — отмечается в сообщении.