МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Мировое падение производства автомобилей в 2021 году может составить 7-9 миллионов штук из-за кризиса поставок электронных компонентов, следует из исследования консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Немцы выразили возмущение гарантиями Украине из-за "Северного потока-2"

По подсчетам компании, из-за дефицита микросхем в первом квартале автопроизводители недопроизвели 1,4 миллиона автомобилей, во втором — 2,6 миллиона, в третьем (по данным на 16 августа) — 1,6 миллиона.

В BCG подчеркнули, что высокий спрос на микросхемы будет фиксироваться и в четвертом квартале. Он обусловлен продажами бытовой электроники в связи с началом учебного года и Рождеством, что снова увеличит дефицит чипов.

"Стабилизация ожидается не ранее второго полугодия 2022 года в результате наступления эффекта из-за принимаемых мер, в том числе бронирования мощностей по монтажу плат и у других поставщиков комплектующих", — отмечается в исследовании.