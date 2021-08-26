МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить более 1 миллиарда рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей в стране, сообщает пресс-служба кабмина. "АвтоВАЗ" частично возобновит производство в начале сентября

"Свыше 1 миллиарда рублей будет направлено на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято по итогам рабочей поездки главы правительства в Набережные Челны (Татарстан), которая состоялась 3 июня. В ходе командировки Мишустин посетил завод "Камаз", пообщался с рабочими и провел совещание, посвященное вопросам развития предприятия.

"Как рассказал директор "Камаза", в ближайших планах завода — наращивать объемы производства автомобилей, увеличить производство моторов, мостов и колёсных редукторов, повысить уровень локализации кабин для грузовиков", — отмечает пресс-служба. Выпуск автомобилей в Великобритании в июле упал более чем на треть

После возвращения в Москву Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину предусмотреть дополнительное финансирование реализации планов развития "Камаза", а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета.

Подчеркивается, что выделенное финансирование, в частности, поможет заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов – основных силовых элементов транспортных средств.