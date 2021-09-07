"Камаз" начнет серийное производство LCV "Компас" уже в этом году
"Камаз" планиурет начать производство и продажи легкого коммерческого грузовика "Компас" в 2021 году
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Серийное производство и продажи легкого коммерческого грузовика "Компас" планируется начать в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин в ходе пресс-конференции на Comtrans-2021.
"Продажи будут в этом году. Мы, собственно говоря, сомнений не имеем. Производство будет в Набережных Челнах", — сказал он.
При этом Когогин уточнил, что производство грузовика не рассматривалась на мощностях "Соллерс авто" в рамках их возможного альянса.
https://1prime.ru/auto/20210907/834624146.html
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