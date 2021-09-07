МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Серийное производство и продажи легкого коммерческого грузовика "Компас" планируется начать в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин в ходе пресс-конференции на Comtrans-2021.

"Продажи будут в этом году. Мы, собственно говоря, сомнений не имеем. Производство будет в Набережных Челнах", — сказал он.

При этом Когогин уточнил, что производство грузовика не рассматривалась на мощностях "Соллерс авто" в рамках их возможного альянса.