МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. С наступлением октября сразу девять автопроизводителей подняли цены на свои модели, однако в течение месяца их число может вырасти, сообщает Autonews. Россиян лишили возможности свободного проезда по платным трассам

На данный момент стоимость всей своей продукции подняли американский Jeep и японский Suzuki. Самые популярные кроссоверы китайского Haval подорожали на 20 тысяч рублей. Выросли цены и на большинство моделей Lexus.

Относительно доступные Geely Coolray и Geely Atlas подорожали на 10 тысяч рублей — до 1 376 990 и 1 386 990 рублей соответственно.

Сразу на 219 тысяч подорожал новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 — до 5 5776 000 рублей.

УАЗ, Mitsubishi и Peugeot также пересмотрели стоимость нескольких своих моделей.

Заранее ни один из автобрендов не сообщал о запланированной на октябрь корректировке цен, уточняет издание