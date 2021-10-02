МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. С наступлением октября сразу девять автопроизводителей подняли цены на свои модели, однако в течение месяца их число может вырасти, сообщает Autonews.
На данный момент стоимость всей своей продукции подняли американский Jeep и японский Suzuki. Самые популярные кроссоверы китайского Haval подорожали на 20 тысяч рублей. Выросли цены и на большинство моделей Lexus.
Относительно доступные Geely Coolray и Geely Atlas подорожали на 10 тысяч рублей — до 1 376 990 и 1 386 990 рублей соответственно.
Сразу на 219 тысяч подорожал новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 — до 5 5776 000 рублей.
УАЗ, Mitsubishi и Peugeot также пересмотрели стоимость нескольких своих моделей.
Заранее ни один из автобрендов не сообщал о запланированной на октябрь корректировке цен, уточняет издание
https://1prime.ru/auto/20211002/834859534.html
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