МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Стоимость нового легкового авто в России по итогам августа превысила 2 миллиона рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на "Автостат".

По данным службы, с июня 2020 года, когда закончился локдаун, цифра выросла на 21%, или 464 тысячи рублей. Показатель можно сравнить с ситуацией в сегменте за предыдущие пять лет.

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По словам Сергея Удалова, который напомнил о кризисе авторынка 2015–2016 годов, проблемы авторынка на этот раз глобальны.

"Тогда рынок находился на стороне покупателя, то есть дефицита машин не было и имело смысл сдерживать цены в борьбе за долю рынка. Сейчас же все понимают, что даже при желании больше автоконцерн не продаст — машин нет. Кроме того, продолжают дорожать комплектующие", — сказал изданию Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала".

По мнению опрошенных газетой экспертом, на ситуацию влияет и повышение вклада премиальных автомобилей, а также более быстрый рост цен на них.

Как отмечают они, в среднем удорожание автомобилей за первое полугодие было более медленным, чем динамика средневзвешенной цены — 7% против 12,5%.

Кроме того Беспалов обратил внимание, что средневзвешенная цена не отражает реальных цен продажи автомобилей, поскольку машины из наличия фактически не продаются без дополнительных опций. Аналитик отмечает, но объем дополнительных опций вырос в среднем в пять раз по сравнению с 2019 годом и составил 200–400 тысяч рублей за авто. Собеседник издания считает, что реальная средневзвешенная цена продажи на 10–20% выше заявленной.

По прогнозам "Автостата", средневзвешенная цена за 2021 год может вырасти на 25%. По мнению Удалова, автоконцерны после кризиса не будут резко повышать доступность автомобилей, поскольку "научились зарабатывать".