МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. На российских дорогах станет больше знаков, которые запрещают стоянку для обычных автомобилей. Как пишет autonews.ru, парковаться в зоне этих знаков можно только электрокарам. Россия с 9 ноября возобновляет авиасообщение с девятью странами

В Москве машины нарушителей эвакуируют, владельцев — оштрафуют. Это же будет касаться и каршеринга.

Столичные автолюбители на запрещающие парковку обычным автомобилям дорожные знаки уже начали обращать внимание. Такие знаки работают в мегаполисе уже несколько лет, но сейчас их количество начало заметно расти.

Оставлять в зоне действия знаков с "вилками" можно только электрокары и подзаряжаемые гибриды — то есть машины с электродвигателями.

Для электрокаров парковка в зоне действия этих знаков бесплатная. Но на этих стоянках очевидцы регулярно встречают как обычные машины, так и автомобили такси или каршеринга. "Игнорировать такой знак опасно: нарушителей ждет штраф", — пишет издание.

Нарушителям грозит штраф 500 рублей, в городах федерального значения, Москве или Санкт-Петербурге, — 2500 рублей.

Помимо этого, рассказали очевидцы, некоторые автомобили на штрафстоянку увозят эвакуаторы из Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"При мне в подобном месте владельцы Daewoo Matiz, MINI Cooper и Porsche получили штрафы и уехали, а вот "Крузак" не успел, эвакуировали. Хорошие знаки", — рассказал один из участников сообщества для владельцев электрокаров в столице.

"С Рождественки, 8, каждый день кого-то увозят. Там одно место для них выделено", — отметил один из местных жителей.

"Много раз и каждый день видел, как на Воронцовской улице эвакуировали стоящих после такого знака. Любопытствующим эвакуаторщики разъясняли, что независимо от наличия зарядки, места после такого знака предназначены только для электромобилей. Недавно там этот знак убрали, и никого с тех пор не эвакуируют", — поделился еще один автомобилист.

"На улице Ляпидевского в районе метро Водный стадион пачками увозят из-под такого знака", — говорит еще один собеседник.

В случае эвакуации расходы окажутся еще выше: за перевозку автомобиля с двигателем мощностью 80-250 л.с. придется заплатить 6450 рублей, а сутки хранения на штрафстоянке обойдутся в 1250 рублей (на все действует скидка 25% при быстрой оплате).

Сейчас в Москве выделено порядка 60 специальных зон у зарядных станций для электромобилей. До конца 2021 года планируется разместить порядка 200 городских ЭЗС нового формата.