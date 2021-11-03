МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в октябре сократил продажи автомобилей Lada в России на 30,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 25,6 тысячи машин, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль BMW за январь-сентябрь подскочила в 4,7 раза

При этом к сентябрю этого года продажи автопроизводителя выросли на 48,7%, даже при продолжающемся мировом дефиците электронных компонентов.

"В октябре 2021 года в России было продано 25 573 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 48,7% больше, чем в предыдущем месяце, но на 30,9% меньше, чем в октябре 2020 года. Тем не менее, результаты продаж за десять месяцев текущего года (294 422 автомобиля) выше на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — также отметили в "АвтоВАЗе".

По оценке компании, бренд сохраняет лидерство на российском рынке, а в октябре бестселлером модельного ряда Lada стало семейство Vesta: продажи составили 10,3 тысяч машин (-13,4 % к октябрю 2020 года). На втором месте Lada Granta: 7,3 тысячи проданных автомобилей (-43%). Третье место вернули себе автомобили семейства Largus — совокупные продажи пассажирских версий и фургонов составили 3,9 тысяч автомобилей (-5,2%), следует из данных автопроизводителя.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

Продажи компании в РФ в первом полугодии составили 200,2 тысячи автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 14,9% выше результатов первого полугодия "доковидного" 2019 года.