С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — ПРАЙМ. Завод Nissan в Санкт-Петербурге с ноября в связи с восстановлением рынка и ростом продаж переходит на двухсменный режим работы и увеличивает объем производства на 20%, сообщает компания. "Камаз" увеличил производство в октябре на 10%

"C ноября 2021 в связи с восстановлением рынка и ростом продаж автомобилей завод Nissan в Санкт-Петербурге переходит на двухсменный режим работы. Эта запланированная и объявленная еще летом мера позволит увеличить объем производимых автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano – до 20%", — говорится в сообщении.

Теперь завод будет работать пять дней в неделю с двумя восьмичасовыми рабочими сменами. В субботу и воскресенье — выходные.

"Мы отслеживаем ситуацию на автомобильном рынке и понимаем, что в настоящий момент остро необходимо увеличивать объемы производства. Для этого мы вводим вторую смену, для чего в штат завода уже набрано дополнительно 300 человек", — отметил генеральный директор завода Евгений Шевелев, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что на заводе Nissan в Петербурге обеспечено строгое соблюдение требований стандарта безопасной деятельности и санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Для минимизации рисков распространения COVID-19 офисные сотрудники частично направлены на дистанционный (удаленный) режим работы.

Завод Nissan в Петербурге ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") начал работу в июне 2009 года. В настоящее время здесь выпускают три модели автомобилей: Qashqai, X-Trail, Murano. После дополнительного набора персонала для второй смены на заводе трудятся 1926 человек.