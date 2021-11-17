МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российские водители стали все чаще получать штрафы за пересечение стоп-линии, пишет autonews.ru. Россиян предупредили о штрафах за фары

Иногда штраф приходит за ситуацию, где водитель не успел среагировать, а в каких-то владелец авто не придает белой полосе перед перекрестком должного значения.

Сколько придется заплатить за такую ошибку?

За пересечение стоп-линии на красный свет на регулируемых перекрестках водителю придется заплатить 800 рублей.

Игнорирование стоп-линии на нерегулируемом перекрестке со знаком "Движение без остановки запрещено" будет стоить 500 рублей.

Если машина окажется за стоп-линией и образует затор — 1000 рублей.

Повторный наезд на стоп-линию будет стоить столько же.

Более суровое наказание — штраф в 5000 рублей либо лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев — предусмотрено для тех, кто дважды проехал на запрещающий сигнал светофора или пренебрег указаниями регулировщика.

Эти штрафы можно оплатить со скидкой 50% в течение 20 дней с момента назначения наказания.

Пересечение стоп-линии могут фиксировать ГИБДД и камеры видеофиксации. При этом камеры могут отметить такое нарушение только в дневное время и без дополнительных помех (снег или дождь).

Если автомобилиста остановил сотрудник ГИБДД, то в этом случае штраф выписывают сразу на месте и привязывают к номеру водительских прав.

Иногда даже камеры видеофиксации совершают ошибки, отмечает издание. Например, если не были нарушены правила и машина остановилась перед стоп-линией, но штраф пришел, его можно обжаловать. Но нужно будет доказать, что нарушения не было.

Еще один способ — доказать, что камера была установлена под неправильным углом, линия была стерта, а знак "Движение без остановки запрещено" установлен не по ГОСТу. Эти промахи ставят под сомнение вину автомобилиста. Подать жалобу на постановление ГИБДД можно в саму Госавтоинспекцию или в суд. Сделать это можно в течение 10 дней с того момента, как вы получили постановление о штрафе.