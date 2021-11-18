МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Больше половины россиян предпочитают автоматическую коробку передач, несмотря на то, что большинство учились водить на "механике", говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "ВТБ Лизинг" запускает подписку на автомобили для физлиц

"Несмотря на то что большинство опрошенных (68%) учились вождению на автомобиле с механической коробкой переключения передач (МКПП), 55% все же приобрели машины с АКПП", — говорится в исследовании.

Более половины сторонников "автомата" (51%) выбирают его из-за более комфортной езды, почти каждый шестой респондент доволен большим выбором моделей среди автомобилей с таким элементом трансмиссии. Еще 15% автовладельцев считают, что с автоматической коробкой передач меньше рисков перегрузить двигатель, отмечают аналитики.

Сторонники "механики" выбирают этот вид коробки передач, так как она позволяет лучше чувствовать автомобиль (33%), больше концентрироваться на вождении, не отвлекаясь на прочие факторы (18%), экономить топливо (23%), тратить меньше средств на обслуживание и ремонт (19%). Каждый пятый выбирает машины с мануальной коробкой передач из-за их более низкой стоимости.

Результаты подтверждают тренд постепенного исчезновения машин на механической коробке передач из модельного ряда производителей. Так, на мировом рынке продажи автомобилей на "механике" снизились за последний год на 17%. На российском рынке доля авто с мануальной коробкой передач на рынке снизилась в 2016 году до 49% против 70% в 2008 году. "Число же проданных автомобилей с "автоматом" пятый год подряд продолжает расти, составив по итогам 9 месяцев 2021 года уже 66% продаж", — добавили эксперты.

Исследование проводилось в октябре среди более 1000 совершеннолетних жителей городов России с населением больше 500 тысяч человек.