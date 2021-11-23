МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Даже законопослушный водитель может быть лишен прав за нарушение, которое можно вообще не заметить. Издание Autonews перечислило 5 неочевидных ситуаций, когда водитель может потерять удостоверение. В России предложили изменить процедуру получения медсправок для водителей

"Проезд по встречке, вождение в состоянии алкогольного опьянения — за эти грубейшие нарушения, как известно, лишают прав. Но есть и несколько неочевидных ситуаций, которые могут привести к печальным для автомобилиста последствиям", — пишет издание.

Первое — если водитель поцарапал чужой автомобиль, сбил или погнул ограждение, столбик или другой объект инфраструктуры, а потом уехал. Такое бывает, если он не придал значения событию или не заметил проступка. Ему может грозить от 1 года до 1,5 лет лишения прав или вовсе арест. "Если собственник или муниципальные службы посчитают, что имуществу причинен вред — они вправе начать поиск виновника ДТП. Причем за вред могут расценить даже небольшую царапину", — пишет издание.

Второе нарушение — когда выплатил долги, но приставы не отменили временный запрет. Суд может наложить временный запрет на управление автомобилем, если у водителя есть долги и в отношении него ведется исполнительное производство. Сюда входят долги по алиментам, по штрафам ГИБДД и другие причины.

Третье — на номер прилип мусор.

"На автомобильный номер во время движения, особенно осенью или зимой, когда слякотно и грязно, может налипнуть картонка, пакет, лист от дерева. Сотрудники ГИБДД теоретически могут расценить это как "управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть", — пишет издание. За это можно получить 5 000 рублей штрафа или лишение прав от 1 до 3 месяцев.

Четвертое — не успел вернуться в свою полосу, а зона обгона закончилась. За выезд на встречную полосу при обгоне на трассе, когда зона обгона заканчивается, сотрудники ГИБДД могут применить санкции по ч. 4 и 5 статьи 12.15 КоАП. Водителю придется заплатить штраф 5000 рублей или его лишат прав от 4 до 6 месяцев.

Пятое — красная или синяя подсветка авто. "Лишение прав может грозить и тем, кто решил заняться тюнингом автомобиля, но не изучил вопрос: какие изменения разрешены, а какие — нет. Например, формально, подсветка днища разрешена, но нельзя использовать в ней красный и синий цвета", — пишет издание.

Такой тюнинг может привести к лишению прав до двух лет и конфискации автомобиля.