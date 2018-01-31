FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Долги россиян перед банками превысили 12 трлн рублей‍


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Задолженность граждан РФ перед банками превысили отметку в 12 трлн рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные статистики "Объединенного кредитного бюро". 

ОКБ в своих расчетах основывается на данных о кредитах 82 млн россиян, отмечает издание. 

Что касается данных Банка России, регулирующего в стране рынок кредитования, то за прошедший 2017 год совокупные долги граждан перед кредитными организациями выросли на 13,2% и составили 12,2 трлн рублей.

При этом число новых кредитов росло медленнее, чем их сумма, отмечает ОКБ. В минувшем году ссуды выросли на 37% по отношению к 2016 году и составили 4,14 трлн рублей. А их количество - на 12% - до 34,8 млн штук.

Отмечается рост во всех сегментах кредитования, начиная от кредитов наличными, заканчивая автокредитами и  ипотекой.

При этом больше всего россияне брали кредиты наличными: почти на 3 трлн рублей в совокупности. Это на 33% больше, чем за 2016 год. Число таких кредитов достигло 24,7 млн штук, рост в 14%.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ