Предправления Бинбанка Давыдович покидает свой пост

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович разочарован решением ЦБ о санации кредитной организации и покидает свой пост, написал он на своей странице в Facebook.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка PSBR.

"Сегодня официально — мой последний рабочий день в Бинбанке. Фактически же я отработал в должности и с полномочиями предправления три дня. После перехода Бинбанка в Фонд консолидации банковского сектора члены правления банка продолжили принимать участие в работе профильных комитетов – степень вовлеченности в принятие значимых решений по банку была близкой к нулевой", — написал в пятницу вечером Давыдович.

Он также добавил, что не жалеет о принятом летом 2017 года приглашении акционеров Бинбанка возглавить банк. "Хотя и разочарован, что проект обновления и развития одного из крупнейших частных российских банков, которым мне предложили заняться его акционеры, не получилось реализовать из-за сентябрьского решения ЦБ", — отмечает Давыдович.

При это менеджер не сообщает о своих дальнейших профессиональных планах. По его словам, "делиться пока толком и нечем", и он намерен отдохнуть и заняться "семейными хлопотами".

Банк России согласовал назначение председателем правления Бинбанка Евгения Давыдовича в сентябре прошлого года. До этого, в 2010 году он работал в группе "Связной", до 2013 года занимал пост заместителя председателя проекта банка "Связной", курируя розничный блок, в ноябре 2013 стал председателем правления. В ноябре 2015 года Банк России отозвал лицензию у банка "Связной". В январе 2016 года Евгений Давыдович стал президентом ритейлера "Связной".