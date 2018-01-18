Керимов договорился с братьями Ананьевыми о покупке банка "Возрождение"

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов договорился с основными владельцами банка "Возрождение" - братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми – о покупке их доли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых со сделкой.

Ранее в феврале агентство сообщало, что Керимов, который находится под следствием во Франции, ведет с ними переговоры по этому вопросу. Позже представители частного инвестиционного фонда прямых инвестиций Bonum Capital, который может быть связан с Керимовым, вошли в список кандидатов в совет директоров банка "Возрождение". По данным источников агентства, предложение Bonum Capital было одобрено. Условия сделки вместе с тем не разглашаются.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.

Вместе с тем в январе Керимов находился в России с разрешения органов французского правосудия, в ходе его поездки он, в частности, встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как сообщил один из источников агентства, целью поездки в Россию было завершение сделки с владельцами "Возрождения".

Банк "Возрождение" VZRZ входит в группу Промсвязьбанка PSBR, который санируется через контролируемый ЦБ фонд. В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых. После начала санации регулятор предписал Ананьевым сократить свою долю в акционерном капитале "Возрождения" в течение 90 дней. При этом газета "Ведомости" в конце января писала, что бизнесмены, владевшие 52,7% "Возрождения" через компанию "Промсвязькапитал", с 18 декабря имеют право голоса только по 10% акций банка.