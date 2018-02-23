Стратегия оптимизации банка "Открытие" будет утверждена в апреле-мае

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Стратегия оптимизации банка "Открытие" будет утверждена в апреле или мае этого года, сообщил глава банка Михаил Задорнов.

"Нам нужно время для подготовки полной стратегии для всей группы "Открытие", которая будет включать в себя не только банк, но и страховую компанию "Росгосстрах", а также крупнейшие негосударственные пенсионные фонды", - сообщил Задорнов агентству Блумберг.

Стратегия оптимизации подразумевает создание "универсальной" финансовой организации для обслуживания частных лиц и компаний.

В четверг в интервью агентству Рейтер Задорнов сообщил, что принято решение об объединении ФК "Открытие", "Траста", РГС-банка и Бинбанка. По его словам, объединенная сеть группы насчитывает 950 точек продаж в 70 регионах, при этом она будет оптимизирована на 10-15%.

ФК "Открытие" проходит процедуру санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. По этому механизму ЦБ становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору. В ходе санации была выявлена многомиллиардная "дыра" в капитале банка, вследствие чего он сначала был сокращен до 1 рубля, а затем была проведена допэмиссия акций, которую выкупил ЦБ.

В числе ключевых проектов кредитной организации в 2018 году разработка и реализация стратегии развития банка и группы "Открытие", развитие региональной сети с учетом интеграционных процессов внутри группы "Открытие", интеграция с Бинбанком, запуск кредитных конвейеров для блоков розничного, малого и среднего бизнеса. Отдельным крупным проектом станет создание банка непрофильных активов, сообщила ранее в четверг пресс-служба "Открытия".