Размер проблемных активов ФК "Открытие" составляет не менее $10 млрд

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Размер проблемных активов банка ФК "Открытие" составляет не менее 10 миллиардов долларов, сообщил глава банка Михаил Задорнов агентству Блумберг.

По его словам, решение о том, какие проблемные активы будут выделены в отдельную структуру, будет принято через две-три недели.

"Еще три-четыре месяца будет необходимо для создания этой структуры", - добавил он.

Задорнов также отметил, что докапитализация банка практически полностью завершена в декабре прошлого года, однако необходимо дополнительное небольшое вливание капитала "не только для самого банка, но в страховые и пенсионные активы". Размер оставшейся докапитализации будет гораздо меньше, чем в прошлом году, уточнил Задорнов.

"Что касается проблемных активов, то это будет структура с банковской лицензией, но она не будет полностью докапитализирована. Это будет структура со специальным режимом требований к капиталу. Средства ей будут нужны не в капитале, а для финансирования этих активов", - рассказал Задорнов. Он добавил, что рассчитывает, что в течение следующих трех лет большинство этих активов будет списано с баланса структуры.

ФК "Открытие" проходит процедуру санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. По этому механизму ЦБ становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору. В ходе санации была выявлена многомиллиардная "дыра" в капитале банка, вследствие чего он сначала был сокращен до 1 рубля, а затем была проведена допэмиссия акций, которую выкупил ЦБ.