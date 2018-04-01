Проект об освобождении банков вне групп составлять отчетность по МФСО внесен в Госдуму

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Олег Николаев и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, который освобождает банки, не образующие с другими организациями группу, от обязанности составлять индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), следует из базы данных нижней палаты парламента.

В настоящее время закон "О консолидированной финансовой отчетности" применяется, в частности при составлении, представлении и раскрытии финансовой отчетности организациями, которые не создают группу. Законопроектом предлагается в данном случае не применять его в отношении кредитных организаций.

Исключение из данного закона "обязанности кредитных организаций, не образующих с другими организациями группу по МСФО, составлять финансовую отчетность по МСФО на индивидуальной основе устранит для кредитных организаций двойное составление отчетности и ее раскрытие перед широким кругом пользователей", - поясняют разработчики.

Принятие данных изменений будет способствовать снижению нагрузки на кредитные организации по формированию отчетности и устранению дублирования раскрываемых ими сведений в составе годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляемой по российским стандартам бухгалтерского учета и в финансовой отчетности, составляемой по МСФО, отмечают авторы законодательной инициативы.

Начиная с 1 января 2019 года, российские правила бухучета в кредитных организациях будут полностью сближены с МСФО. "В связи с этим данные финансовой отчетности по МСФО будут идентичны данным годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности", - напоминают разработчики.