МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что введенные США санкции против российского банка "Агросоюз" демонстрируют беспомощность Вашингтона.

США в пятницу в рамках мер в отношении КНДР ввели санкции против банка "Агросоюз". Минфин США объяснил их нарушением санкционного режима по КНДР и "длительными отношениями" банка с Северной Кореей.

В комментарии Рябкова, опубликованном на сайте МИД, эти санкции названы 54-м "накатом" США с 2011 года.

"Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", — говорится в комментарии.

По словам Рябкова, эти же слова относятся к ряду появившихся в последние дни в США законопроектов, призывающих нарастить санкции против России. Их авторы "ослеплены верой в непоколебимость американской гегемонии в мире", считает дипломат.

"Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится. Эти нелепые "показательные выступления" сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку", — заявил замглавы МИД.

Группа американских сенаторов в четверг внесла в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против нового российского госдолга и российских политиков и бизнесменов.

В минфине США подчеркнули, что после внесения банка в санкционный список все его счета и собственность в США будут заблокированы. Банк "Агросоюз", согласно данным РИА Рейтинг, занимал на 1 июля 202-е место среди российских банков по размеру активов (11,4 миллиарда рублей). Единственный владелец банка — Андрей Шляховой, свидетельствует размещенная на сайте ЦБ России информация, датированная 21 мая 2018 года. "Агросоюз" зарегистрирован в Москве.