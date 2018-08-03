МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Ассоциация "Финтех" (АФТ), в которую входят ЦБ РФ и крупнейшие российские банки, разработает механизмы подключения к своей блокчейн-платформе "мастерчейн" компаний, не входящих в ассоциацию, говорится в пресс-релизе по итогам заседания набсовета АФТ.

"До конца 2018 года мы представим стратегию продвижения платформы. Подчеркну, что в настоящее время платформа доступна только для членов АФТ, однако интерес к ней проявляют другие участники рынка. В ближайшее время мы планируем выработать подходы и механизмы к подключению остальных игроков", — цитирует пресс-служба управляющего директора АФТ Татьяну Жаркову.

Мастерчейн — это инструмент взаимодействия между участниками финансового рынка, использующий технологию распределенных реестров. Он позволяет проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать финансовые сервисы. Кроме того, мастерчейн ускоряет обмен информацией между контрагентами и обеспечивает необходимый уровень доверия при проведении финансовых операций.

АФТ учреждена в конце 2016 года. В состав ассоциации входят Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, банк "Открытие", Национальная система платежных карт, Киви банк, банк "АК Барс", РНКО Платежный центр, Тинькофф банк, Райффайзенбанк. Среди ассоциированных членов — ПАО "МТС", "МБ Инновации", Ростелеком, ООО "Регион Финансовые услуги" и Внешэкономбанк.