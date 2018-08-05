КИЕВ, 5 авг /ПРАЙМ/. Украина поднялась в рейтинге качества логистики Всемирного банка на 14 позиций и заняла 66 место среди 160 стран, сообщил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко.

"Всемирный банк признал Украину одной из лучших в регионе стран по показателю логистической эффективности. По сравнению с позапрошлым годом, Украина поднялась на 14 позиций в списке Logistics Performance Index 2018 и заняла 66 место среди 160 стран мира", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Рейтинг составляется раз в два года путем расчета индекса легкости логистики для каждой из 160 стран, в 2016 году Украина занимала 80 место.