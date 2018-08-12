МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Чаще всего в микрофинансовых организациях берут займы менеджеры и сотрудники сферы услуг, наиболее дисциплинировано платят по ним сотрудники кредитных организаций и пенсионеры, говорится в исследовании компании "Домашние деньги", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Наиболее распространёнными профессиями среди заемщиков МФО являются менеджер, продавец, водитель, рабочий и охранник – на эти специальности приходится порядка 36% от всех заемщиков", — сказано в исследовании. Эксперты объяснили такую ситуацию тем, что представители этих профессий являются нежелательными клиентами у банков, а, как следствие, вынуждены идти в МФО за необходимой ссудой.

"Интересно отметить, что на платёжеспособность заёмщика МФО влияют не только такие традиционные факторы, как уровень заработной платы и кредитная история, но и вид занятости. По итогам всестороннего анализа самыми дисциплинированными оказались пенсионеры, домохозяйки, сотрудники кредитных организаций, учителя и военные", — указано в исследовании.

При этом, по данным аналитиков, традиционно неблагонадежными плательщиками являются водители, поскольку их заработок нестабилен, существует риск лишения водительских прав или аварии, что может потребовать дополнительных вложений средств в ремонт автомобиля.

Эксперты отметили высокий риск дефолтности у слесарей, грузчиков и строителей, причиной они назвали нестабильный заработок.

По данным компании, количество действующих клиентов МФО по итогам 7 месяцев текущего года достигло своего рекордного значения – порядка 8 миллионов человек, хотя годом ранее их количество не превышало 6,9 миллиона.